جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم السبت حالة من الحزن الشديد، عقب وصول جثمان القس إليا نعيم، راعي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وزوجته أنس صليب، إلى كاتدرائية الأنبا شنودة، بعد وفاتهما في حادث سير أليم بطريق سفاجا – قنا.

تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات مديرية أمن قنا قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي بين سفاجا وقنا، ما أدى إلى وفاة القس إليا نعيم وزوجته في الحال، وإصابة ابنتهما شنودين، البالغة من العمر 35 عامًا، والتي جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مراسم الصلاة على الجثمانين

وقد أعلنت إيبارشية البحر الأحمر ترتيبات وداع الكاهن الراحل وزوجته، حيث بدأت التسبحة فور وصول الجثمانين إلى الكاتدرائية في الساعات الأولى من الصباح، يعقبها قداس السبت في تمام السابعة صباحًا، على أن تُقام صلوات الجناز ظهر اليوم في الثانية عشرة بكاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة.

يمثل رحيل القس إليا نعيم خسارة كبيرة لأبناء كنيسة الأنبا شنودة ولجميع محبيه في المجتمع الكنسي بالبحر الأحمر، حيث عُرف بخدمته ومسيرته الروحية التي تركت أثرًا طيبًا في نفوس المصلين وأهالي المدينة.