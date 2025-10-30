بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بزراعي مطاي شمال المنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أمام مركز مطاي شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطى الخاطئ.

تم نقل المصابين للمستشفي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز مطاي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة “إسلام. م”، 24 سنة، مندوب مبيعات، و"محمد. خ"، 24 سنة، مندوب مبيعات، و"طارق. م"، 30 سنة، سائق، مقيم بمركز مغاغة، و"أحمد. ع"، 30 سنة، و"منى. م"، 60 سنة، و"ولاء. ت"، 32 سنة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

