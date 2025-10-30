28 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا عام 2024

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الخميس الموافق 30 / 10 / 2025 النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2024 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية ( صادرات - واردات ) مع أهم دول شرق آسيا " ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - فيتنام - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد- كوريا الجنوبية - هونج كونج - بنجلاديش".

ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

- بلـغ إجمالى قيمـة الصادرات إلى دول شـرق آسيــا 1.7مليار دولار عام 2024 مقابـل 3.7 مليار دولار عـام 2023 بنسبة انخفاض قـدرها 53.4 ٪.

- بلغ إجمالى قيمة الواردات من دول شرق آسيا 26.2 مليار دولار عام 2024 مقابل 23.3 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قـدرها 12.5٪.

- جاءت الهــند فى المرتبة الأولى للصــادرات بما قيمته 0.6 مليـار دولار عام 2024 مقابل 1.2 مليــار دولار عام 2023 بنسبه انخفاض قدرها 52.3 ٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى الهند ملــح وكبريت وأتربة وأحــجار وأسمنــت، وفى المرتبــة الثانيــة الصــين بما قيمته 0.4 مليــار دولار عام 2024 مقابــل 1.1 مليار دولار عام 2023 بنسبه انخفاض قدرها 63.6%، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى الصين فواكه وأثـمار صالحة للأكل.

- جـاءت جمهورية الصيــن الشعبيــة فـي المرتبـة الأولـى للواردات بما قيمتـه 15.7 مليار دولار عام 2024 مقابــل 13.2مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة قدره 18.7٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها آلات وأجهزة كهربائيـة وأجزائها، وفى المرتبة الثانيـة الهنــد بما قيمته 3.23 مليار دولار عام 2024 مقابــل 3.18 مليار دولار عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 1.3 ٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها لحوم وأحشاء واطراف صالحة للاكل.

- جـاءت مجموعــة المنتجات الحيوانية والنباتات والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولـى للصادارت لأهم دول شرق اسيـا بما قيمتـه 0.4 مليـار دولار عـام 2024 مقابــل 0.6 مليـار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 21.8 %.

- جاءت مجموعة الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية ومعدات النقل وأجزاؤها فـى المرتبـة الأولــى للواردات لأهم دول شرق آسيا بما قيمتــه 9.5 مليار دولار عام 2024 مقابــل 7.9 مليــار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4 ٪.