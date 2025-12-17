الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن: أشكر والدي ووالدتي على جهودهما

كشف عبد الرحمن مهدي الحاصل على المركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، تفاصيل فوزه بالمسابقة.



وقال عبد الرحمن مهدي في حواره مع الإعلامي شريف عامر " في برنامج يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" المرة الأولى التي شاركت فيها في المسابقة كانت في عام 2022 وحصلت على المركز الثالث على مستوى العالم ".

وأكمل عبد الرحمن مهدي :" دخلت النسخة الحالية وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم في حفظ القرآن ".

ولفت عبدالرحمن مهدي :" أشكر والدي ووالدتي على جهودهما معي كي أحصل على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ".