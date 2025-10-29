مصرع شخصين أحدهما في حادث تصادم والآخر دهسا من جرار زراعي بالوادى الجديد

لقي شخصان مصرعهما فى حادثين متفرقين بمحافظة الوادي الجديد أحدهما لقى حتفه فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالفرافرة والآخر دهسه جرار زراعي، في منطقة شرق العوينات وتم نقل الجثمانين لمشرحتى مستشفى الفرافرة المركزي والداخلة العام وتحرر محضران بالحادثين واحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وتبين تصادم دراجتين ناريتين بقرية " أبو هريرة" التابعة لمركز الفرافرة أمام مكتب البريد بالقرية أسفر عن مصرع أحمد عبد العزيز السيد، 63 سنة، ومقيم بمحافظة الجيزة، وإصابة تامر عبد الرحمن خيري عبد الرؤوف، 24 سنة، ومقيم بقرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة.

انتقلت الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي والمصاب لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا آخر من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جث لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتبين مصرع شعبان احمد عبد ربه السيد عوض، 69 سنة، دهسا بجرار زراعي في منطقة الكيلو 200 طرق الداخلة – شرق العوينات، وتم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتسليم جثة المتوفي لأسرته والتصريح بدفنه.