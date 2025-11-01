اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

بدأ رسميًا أمس تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، حيث تم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة عن التوقيت الصيفي المعمول به سابقًا.





ويأتي ذلك في إطار قرار الحكومة بتطبيق التوقيت الشتوي حتى نهاية أبريل المقبل.





وبناءً على هذا التغيير، تم تعديل مواعيد الصلاة في مختلف المحافظات، إذ حُدد موعد صلاة الجمعة في القاهرة عند الساعة 11:39 صباحًا، والظهر في نفس التوقيت، بينما تُقام صلاة العصر في تمام الثانية و46 دقيقة، والمغرب في الخامسة و9 دقائق، والعشاء في السادسة و27 دقيقة مساءً.





ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن بين ساعات النهار والعمل خلال فصل الشتاء.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://www.facebook.com/reel/24966674799626618