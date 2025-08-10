سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 | آخر تحديث

سعر الدولار اليوم .. شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في البنوك خلال ختام التعاملات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 48.48 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، وسعر الدولار في بنك مصر 48.48 جنيه للشراء، و48.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 10 أغسطس 2025

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

48.46 جنيه للشراء

48.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

48.48 جنيه للشراء

48.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

48.46 جنيه للشراء

48.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

48.46 جنيه للشراء

48.56 جنيه للبيع

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

48.52 جنيه للشراء

48.62 جنيه للبيع