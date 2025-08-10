الصورة بـ 3500 دولار.. تفاصيل لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب

كشفت تقارير إخبارية عالمية، تفاصيل الحفل الذي ظهر فيه الفنان محمد رمضان، مع لارا ترامب -زوجة نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

ويعود ظهور محمد رمضان، مع لارا ترامب، ضمن حفل أطلقته مؤسسة ترامب الخيرية، لجمع التبرعات الرسمية، ضمن مبادرة اصنع موسيقى صحيحة «Make Music Right».

وتقيم الحفل في منتجع Trump National Golf Club Bedminster، الذي يمتلكه دونالد ترامب، في ولاية نيوجيرسي، وهو لاستضافة الفعاليات السياسية والعامة فقط، وليس مقرا للإقامة.

وسبق وتم الإعلان عن تفاصيل حضور تلك الفعالية، بمقابل مادي، جاء كما يلي:

1000 دولار تذكرة عادية.

2500 دولار تذكرة كبار الشخصيات.

3500 دولار لالتقاط صورة مع كبار الشخصيات.

محمد رمضان مع لارا ترامب

وكان محمد رمضان، مشر صورا جمعته مع لارا ترامب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سعيدٌ بدعوتي من السيدة لارا ترامب وتقديرها لقارتي الأفريقية، وهذا تقديرٌ أيضاً للموسيقى العربية الأفريقية.. شيءٌ عظيمٌ قادمٌ إن شاء الله".

يذكر أن، محمد رمضان يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لتصوير أحدث أغانيه الجديدة هناك، وشهد تواجده في ميدان تايمز سكوير زحام كبير من جمهوره ومحبيه لإلتقاط الصور التذكارية معه.

محمد رمضان بظهور لافت

من ناحية أخرى شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مجموعة صور وفيديوهات من أحدث ظهور له، ولفت الأنظار بإطلالة مميزة.

وعلّق رمضان على المنشور قائلًا: “إحنا مش بس بنعمل دوشة، والله إحنا بنصنع أسطورة”، في رسالة واضحة تؤكد أنه يسعى لصناعة مجد فني حقيقي وليس مجرد إثارة للجدل أو الضجيج الإعلامي.

وكان الفنان محمد رمضان قدم واجب العزاء في الشاب حسام حسن، الذي توفي خلال حفله في الساحل الشمالي، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيه: "بقدم التعازي لأهل حسام وربنا يصبرهم ويشفي المصابين، وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وأضاف: "طبعًا لما شفت اللي حصل، وقفت الحفلة فورًا ونزلت مع الناس وساعدت في نقل المصابين، وبشكر الجمهور اللي تفهم الموقف، وربنا ألهمنا التصرف الصحيح".