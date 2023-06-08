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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى وفاة حورية حسن.. ابنة مدينة طنطا التي اشتهرت بغناء الأوبريتات

صدى البلد

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنانة حورية حسن، والتي رحلت عن عالمنا في مثله من العام 1994.

ولدت الفنانة الراحلة حورية حسن في مدينة طنطا، حيث اشتهرت هناك في طفولتها، ولكن طموحها؛ دفعها للذهاب إلى القاهرة عام 1948.

اشتهرت بغناء “الأوبريتات” حتى وصفت بـ"مطربة الأوبريت الأولى"، ومن أهم “الأوبريتات” التي غنتها: “معروف الإسكافي” وهو أول أوبريت تغنيه في الإذاعة، ثم أوبريت “البيرق النبوي”، “شهرزاد”، “يوم القيامة”، “الباروكة”.

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وكان آخر أوبريت شاركت فيه بالغناء هو “حمدان وبهانه” عام 1964.

قدمت للسينما 6 أفلام، كان أولها “الصبر جميل” ثم “أحبك يا حسن”، وغنت من خلاله أغنيتين من أنجح أغانيها، وهما "يا بو الطاقية الشبيكة"، و"من حبي فيك يا جاري".

أُطلق عليها لقب "المطربة الطائرة"؛ لأنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية الشقيقة، لإحياء الحفلات، وقدمت خلال مشوارها الفني أكثر من 400 أغنية.


وفي عام 1961، اتهمت الفنانة حورية حسن، الفنانة الراحلة فايزة أحمد، بمحاولة قتلها، عن طريق دعوتها للغداء، و"تقديم أكل مسموم" لها، إلا أن الأخيرة أكدت أنها تناولت طعام القطط بالخطأ.

الفنانة الراحلة حورية حسن ذكرى وفاة حورية حسن محمود مرسى

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