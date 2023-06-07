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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى وفاته.. تعرف على المشير الجمسي أشرس من تفاوض مع الإسرائيليين

المشير عبد الغني
المشير عبد الغني الجسمي

يصادف اليوم 7 يونيو 2003 ، ذكري وفاة المشير عبد الغني الجمسي وزير الدفاع المصري، أحد أهم أبطال حرب أكتوبر ومهندسها العبقري، التي لا تزال ذكراه وسيرته خالدة في أذهان وعقول الشعب المصري ، حيث كان له دور مميز في الإعداد لحرب أكتوبر 1973، وما بعدها خلال مرحلة مفاوضات السلام مع إسرائيل.

التحق الجمسى بالكلية الحربية 1938 وهو في الـ17 من عمره ، وتخرج فيها عام 1939 في سلاح المدرعات بدفعة استثنائية، ومع نشوب الحرب العالمية الثانية ،عين كضابط في صحراء مصر الغربية .

واصل الجمسى مسيرته العسكرية ، حتى رأس هيئة عمليات القوات المسلحة ،إلى جانب تخطيط تفاصيل العمليات للحرب، واعتمدت القيادة على دراسة الموقف العسكري الذي طرحه، وسميت تلك الدراسة "كشكول الجمسي"، وتم اختيار يوم 6 أكتوبر بناءً على تلك الدراسة.

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 اختار الرئيس السادات الجمسي ليكون رئيسا للوفد المصري للتفاوض حول فض الاشتباك في يناير ١٩٧٤، فيما عرف بمفاوضات الكيلو ١٠١ ، وكان الجمسي من أشرس القادة الذين جلسوا مع الاسرائليين على مائدة المفاوضات ، فرفض تقديم أي تنازلات للجانب الإسرائيلي ..

 قال عنه عيزرا وايزمان ، أحد مفاوضي الجانب الاسرائيلي في مفاوضات الكيلو ١٠١ ، أن الجمسي كان يرفض مصافحتهم أو إلقاء التحية عليهم ، وأنه في إحدى المرات بعد خروج الجمسي من خيمة المفاوضات ، أسرع وايزمان خلفه وتحدث إليه قائلاً : ''سيادة الجنرال بحثنا لك عن صورة وأنت تضحك فلم نجد ، ألا تضحك؟! '' ، فكان رد الجمسي عليه نظرة ازدراء!.

عبد الغني الجمسي أبطال حرب أكتوبر 6 اكتوبر الجانب الإسرائيلي الحرب العالمية الثانية صحراء مصر الغربية

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