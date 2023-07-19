احترس .. علامات تؤدي إلى حدوث انفجار في التكييف

أصبحت أجهزة التكييف من ضروريات الحياة خاصة في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، فقد يؤدي تشغيل التكييف لفترات طويلة، إلى مشكلات تتعلق بأعطاله، نتيجة الاعتماد عليه بشكل مستمر وتشغيله لساعات متواصلة، قد تصل هذه المشكلات إلى الانفجار في بعض الحالات.

هناك العديد من المخاطر التي يمكن تجنبها بإتباع إرشادات اللازمة والحد من تلك المخاطر، نستعرض في هذا التقرير مخاطر التكييف ونرصد بعض العلامات التي تشير إلى أن مكيف الهواء الخاص بك قد يكون معرضًا لخطر حدوث خلل أو عطل قد يصل إلى الانفجار وفقا لموقع mirror.

علامات تدل على وجود مشكلة في التكييف

⁃ إذا استغرق وقتًا أطول لتبريد غرفتك مثلًا، فقد يشير ذلك إلى وجود عطل في الكمبروسر، أو إذا كان المكيف الخاص بك لا ينتج كمية مماثلة من الهواء البارد لما كان عليه.

⁃ زيادة الاستهلاك فى فواتير كهرباء أعلى من المعتاد على أن مكيف الهواء الخاص بك يعمل بجهد أكبر مما ينبغي، وقد يكون هذا نتيجة لعطل ما.

⁃ إذا لاحظت تسربًا للماء أو مادة التبريد حول مكيف الهواء، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في خطوط تصريف مكثف أو غاز التبريد بالوحدة.

⁃ نسيان البعض فصل التيار الكهربائي عن المكيف عند الخروج من المنزل أو عند انقطاع التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي.

⁃ أيضا من عوامل خطر التكييف الهوائي تسريب مركب التبريد، من الأمور التي تؤدي إلى انفجار المكيف.

⁃ اتصال المكيف بمصدر كهربائي غير كاف من ناحية القدرة الكهربائية للمكيف، ما يؤدي إلى حدوث حرائق بسبب ارتفاع حرارة الأسلاك.

عدم إطالة تشغيل مكيف الهواء، لأن احتمالية ارتفاع درجة الحرارة أو تعرضه إلى عطل وتزيد من احتمالية ارتفاع درجة الحرارة أو تعرضه إلى عطل ميكانيكي يؤدي في النهاية إلى نشوب حريق.

⁃ أيضاً تعرض السلك الانصهاري للاحتراق، بسبب التحميل الزائد على الجهاز يؤدي إلى الإنفجار.



- تشير الرائحة الكريهة أو المتعفنة المنبعثة من مكيف الهواء إلى وجود مشكلة من المحتمل أنها مرتبطة بنمو العفن داخل وحدة التكييف.

الوقاية من انفجار التكييف:

⁃ الحرص على تغيير الفلتر وضمان توفير طاقة كافية للمكيف من بين إجراءات السلامة التي يمكن أن تساعد في تجنب المشاكل المحتملة.

⁃ يجب صيانة وحدة تكييف الهواء بشكل دوري وفحصها كل شهر، ليساعد على اكتشاف المشاكل قبل أن تؤدي هذه المشاكل إلى نشوب حريق في المنزل.

⁃ عند سماع صوت غير عادي للتكييف، يجب غلقه واستدعاء فني مؤهل لإصلاحه.



⁃ التأكد من أن الأوساخ والأتربة والحشرات لم تسد وحدة المكيف الخارجية.

⁃ يجب وضع المواد التي تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات، والتي تحتوي على البوتاسيوم والصوديوم، ما يساعد على قتل الميكروبات التي تتكون في التكيف ويمكن أن يستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

⁃ عدم استخدام سلك تمديد لمكيف الهواء، سوف تتسبب الأحمال الكهربائية AC في عزل MELT واشتعال النار.

⁃ ضرورة فصل التيار الكهربائي عن التكييف عند الخروج من المنزل وعند انقطاع التيار الكهربائي.



⁃ لا يجب استعمال الجازولين أو البنزين أو التنر أو سائل المبيد الحشري أو أي مواد كيميائية في عملية تنظيف التكييف.

⁃ يجب التأكد من أن أسلاك وفيشة المكيف بحالة جيدة تسمح لها بتحمل العمل المستمر للتكييف.

⁃ يجب وضع المواد التي تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات، والتي تحتوي على البوتاسيوم والصوديوم، ما يساعد على قتل الميكروبات التي تتكون في التكيف ويمكن أن يستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

⁃ لا بد من الاستغناء فورا عن الأسلاك المتعددة الوصلات، واستبدالها بأخرى قطعة واحدة.