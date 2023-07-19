عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس .. علامات تؤدي إلى حدوث انفجار في التكييف

التكييف
التكييف

أصبحت أجهزة التكييف من ضروريات الحياة خاصة في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، فقد يؤدي تشغيل التكييف لفترات طويلة، إلى مشكلات تتعلق بأعطاله، نتيجة الاعتماد عليه بشكل مستمر وتشغيله لساعات متواصلة، قد تصل هذه المشكلات  إلى الانفجار في بعض الحالات.

هناك العديد من المخاطر التي يمكن تجنبها بإتباع إرشادات اللازمة والحد من تلك المخاطر، نستعرض في هذا التقرير مخاطر التكييف ونرصد بعض العلامات التي تشير إلى أن مكيف الهواء الخاص بك قد يكون معرضًا لخطر حدوث خلل أو عطل قد يصل إلى الانفجار وفقا لموقع mirror.

txt

خلي بالك .. نصائح ضرورية لتجنب التسمم الغذائي

txt

اكتشاف مذهل..طلاء حوائط جديد يخفض حرارة المنزل 8 درجات نهاراً و19 درجة ليلاً

علامات تدل على وجود مشكلة في التكييف

⁃ إذا استغرق وقتًا أطول لتبريد غرفتك مثلًا، فقد يشير ذلك إلى وجود عطل في الكمبروسر، أو إذا كان المكيف الخاص بك لا ينتج كمية مماثلة من الهواء البارد لما كان عليه.

⁃ زيادة الاستهلاك فى فواتير كهرباء أعلى من المعتاد على أن مكيف الهواء الخاص بك يعمل بجهد أكبر مما ينبغي، وقد يكون هذا نتيجة لعطل ما.

⁃ إذا لاحظت تسربًا للماء أو مادة التبريد حول مكيف الهواء، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في خطوط تصريف مكثف أو غاز التبريد بالوحدة.

⁃ نسيان البعض فصل التيار الكهربائي عن المكيف عند الخروج من المنزل أو عند انقطاع التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي.

⁃ أيضا من عوامل خطر التكييف الهوائي تسريب مركب التبريد، من الأمور التي تؤدي إلى انفجار المكيف.

⁃ اتصال المكيف بمصدر كهربائي غير كاف من ناحية القدرة الكهربائية للمكيف، ما يؤدي إلى حدوث حرائق بسبب ارتفاع حرارة الأسلاك.

عدم إطالة تشغيل مكيف الهواء، لأن احتمالية ارتفاع درجة الحرارة أو تعرضه إلى عطل وتزيد من احتمالية ارتفاع درجة الحرارة أو تعرضه إلى عطل ميكانيكي يؤدي في النهاية إلى نشوب حريق.

⁃ أيضاً تعرض السلك الانصهاري للاحتراق، بسبب التحميل الزائد على الجهاز يؤدي إلى الإنفجار.


- تشير الرائحة الكريهة أو المتعفنة المنبعثة من مكيف الهواء إلى وجود مشكلة من المحتمل أنها مرتبطة بنمو العفن داخل وحدة التكييف.

الوقاية من انفجار التكييف:

⁃ الحرص على تغيير الفلتر وضمان توفير طاقة كافية للمكيف من بين إجراءات السلامة التي يمكن أن تساعد في تجنب المشاكل المحتملة.

⁃ يجب صيانة وحدة تكييف الهواء بشكل دوري وفحصها كل شهر، ليساعد على اكتشاف المشاكل قبل أن تؤدي هذه المشاكل إلى نشوب حريق في المنزل.

⁃ عند سماع صوت غير عادي للتكييف، يجب غلقه واستدعاء فني مؤهل لإصلاحه.


⁃ التأكد من أن الأوساخ والأتربة والحشرات لم تسد وحدة المكيف الخارجية.

⁃ يجب وضع المواد التي تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات، والتي تحتوي على البوتاسيوم والصوديوم، ما يساعد على قتل الميكروبات التي تتكون في التكيف ويمكن أن يستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

⁃ عدم استخدام سلك تمديد لمكيف الهواء، سوف تتسبب الأحمال الكهربائية AC في عزل MELT واشتعال النار.

⁃ ضرورة فصل التيار الكهربائي عن التكييف عند الخروج من المنزل وعند انقطاع التيار الكهربائي.


⁃ لا يجب استعمال الجازولين أو البنزين أو التنر أو سائل المبيد الحشري أو أي مواد كيميائية في عملية تنظيف التكييف.

⁃ يجب التأكد من أن أسلاك وفيشة المكيف بحالة جيدة تسمح لها بتحمل العمل المستمر للتكييف.

⁃ يجب وضع المواد التي تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات، والتي تحتوي على البوتاسيوم والصوديوم، ما يساعد على قتل الميكروبات التي تتكون في التكيف ويمكن أن يستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.

⁃ لا بد من الاستغناء فورا عن الأسلاك المتعددة الوصلات، واستبدالها بأخرى قطعة واحدة.

أجهزة التكييف ارتفاع درجة الحرارة التيار الكهربائى انقطاع التيار الكهربائى خفض حرارة المنزل ماس كهربائي مخاطر التكييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

تعبيرًا عن غضبه| تصرّف مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

موضوعات متعلقة

خبيرة تربوية تقدم 10 أفكار غير تقليدية لإستغلال الإجازة الصيفية للأطفال

في خمس دقائق بس.. إزاي تعملي ميكب زي المحترفين بـ9 خطوات

خلي بالك .. نصائح ضرورية لتجنب التسمم الغذائي

اكتشاف مذهل..طلاء حوائط جديد يخفض حرارة المنزل 8 درجات نهاراً و19 درجة ليلاً

علاج رائحة العرق.. وصفات طبيعية للرجال والنساء

تكات طريقة عمل طاجن البامية باللحمة فى الفرن

للكبد والقولون والزهايمر.. لن تتوقع فوائد البصل

من التوتر إلى الأمراض المزمنة.. أسباب غير معروفة للصداع المستمر

ترشيحاتنا

أيمن أشرف: لا أعرف سر خروجي من حسابات كولر

مصرع 14 شخصًا وفقدان 20 آخرين في انزلاق أرضي بكولومبيا

الأرجنتين لن تنضم قريبًا.. عدد أعضاء بريكس قد يتجاوز الـ50

عقد قران شقيقة شيكابالا نجم الزمالك بأسوان .. شاهد

طلب عاجل من ميدو لمسئولي الإسماعيلي بشأن قطاع الناشئين

إسلام عفيفي: الأشقاء العرب وقفوا بجانب مصر في ثورة 30 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

يصل سعرها إلى 80 ألف دولار.. سترة الأميرة ديانا في مزاد علني

صدمة للجمهور|الموسيقيين أوقفت تصريح حفل ترافيس سكوت ومن الممكن إقامته في تلك الحال..ايه الحكاية

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ