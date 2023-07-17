خلي بالك .. نصائح ضرورية لتجنب التسمم الغذائي

يعشق الكثيرون السفر وزيارة أماكن جديدة سواء في الداخل أو الخارج لاستكشاف أماكن جديدة والاستمتاع بها، والتعرف على حضارات ومأكولات جديدة من بلدان مختلفة، لكن قد يتعرض البعض للتسمم الغذائي أثناء السفر، بسبب مدى صحة وصلاحية المأكولات والمشروبات التي يتم تناولها، ومدى مطابقتها للمواصفات.

فإذا كنتم تخشون من التسمم خلال السفر نقدم لكم نصائح مفيدة جداً لتجنب التسمم الغذائي خلال السفر وفقا لموقع Foodnd.

نصائح لتجنب التسمم الغذائي خلال السفر:

- اغسل الفاكهة والخضار جيدًا قبل تناولها

- تأكد من صلاحية الأطعمة المعلبة

- تجنب تناول الأطعمة المكشوفة

- احرص على حفظ الأطعمة بالطريقة المناسبة

- ابتعد عن أي أكل نيء أو غير مستوي جيدا : ابتعد عن أي أكل ليس مطبوخا على نار عالية و مستوى جيد خصوصا الأسماك أو القشريات أو اللحوم و الدجاج و البيض .

-ابتعد عن منتجات الألبان غير المبسترة : مثل الجبن و الزبادي و الحليب , وابتعد عن أي منتجان ألبان مجهولة المصدر ..



-بالنسبة للفواكه.. تجنب تناول فاكهة غير مقشرة لأنك لا تعرف البكتيريا و المبيدات الموجودة علي القشرة , دائما الفاكهة لابد أن تكون مغسولة جيدا و مقشرة قبل الأكل .



- ابتعد عن الخضراوات الورقية لأنها قد تكون بها طفيليات و بكتيريا , ولابد ان تغسل جيدا وتجنب غسلها بمياه ملوثة، لابد ان تتأكد انها مغسولة بمياه نظيفة , و الأفضل انها تطبخ جيدا في درجة حرارة عالية و تبعد عن السلطات الفريش خصوصا من الأماكن غير الموثوقة .

- تجنب اكل الشارع تماما أثناء السفر لانه يكون ملوثا وقد يصيبك بالتسمم.

- عصائر الفواكه.. انتبه للطريقة التي يتم عمل العصائر بها و المعدات المستخدمة , لأنه بسهولة من الممكن ان تنقل عدوي خاصة إذا كانت من مكان غير موثوق .

- اغسل يديك بالماء و الصابون , وحاول أن تصطحب معك دائما زجاجة جيل مطهر اليدين تستخدمه دائما قبل تناول أي أكل لتجنب أي عدوي.

- عدم شرب الماء من الشارع: يشدد الاطباء على ضرورة الاعتماد على المياه المعبأة والمختومة الخالية من الشوائب في الشرب ومن هنا يجب الحرص ايضاً على عدم تناول الثلج في المطاعم وأي شيء ربما يكون مصنوعا بواسطة المياه غير معروفة المصدر.

- ينصح دوماً قبل التوجه الى اي بلد بأخذ الادوية والحقن المناسبة التي تساعد على الوقاية من اي عملية تسمم قد تكون معرضاً لها اثناء هذه الفترة، وتكون هذه الحقن مرتبطة دوماً بإرشادات الطبيب.

أعراض التسمم الغذائي:

الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة

الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام من دون أي تحسن.

الإسهال الدموي.

القيء المستمر بحيث لا تستطيع الاحتفاظ بالسوائل في جسمك، ما قد يؤدي إلى الجفاف، الذي يسبب أعراضًا مثل جفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف، وعدم التبول بكثرة.