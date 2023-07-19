بسبب القطط والكلاب .. تحذير من مرض جديد يسبب الوفاة في الأردن

حذرت وسائل الإعلام الأردنية عن انتشار مرض جديد هو " المشوكات" أو "الأكياس الكلبية" وظهر بشكل متزايد في البلاد، وهو مرض خطير قد يؤدي للوفاة، تنقله الكلاب والقطط الأليفة..

وقالت تقارير اعلامية اردنية ان المرض يتنشر في المنطقة العربية عموما، وشرق آسيا وإيران، ودول أخرى، وينتقل عن طريق أكل الكلاب لكبد حيوانات آكلة للعشب، ومصابة بأكياس كلابية، فينتقل الكيس للكلب، ويتحول ما أكله لطفيلي وديدان في بطنه، فتنتج الدودة بيوضا كثيرة يفرزها الكلب عند الإخراج.. نتعرف على تفاصيل اكثر عن المرض في هذا التقرير ..

اكد الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية الأسبق، ونقيب الأطباء البيطريين لمحافظة الجيزة السابق في تصريحات خاصة لصدي البلد ان هذا المرض ينتقل عن طريق فضلات الكلاب التي تكثر في الحقول، مما يلوث الخضروات والفاكهة، فإذا تناولها الإنسان، تدخل الدودة لجسمه وكبده وتبني كيسا، مؤكدا أن نسبة إصابة الكبد تصل لـ70 % والرئة لـ30 % وفي حالات أخرى، يصاب الكبد والرئة معا.

وأشار أن أعراض هذا المرض لا تظهر في البداية، بينما يكون الكيس موجودا، ثم يبدأ بالتضخم، فيضغط على الكبد والحجاب الحاجز والرئتين، ما يعرض المصاب للشعور بالألم وضيق النفس، وقد ينفجر الكيس في الجسم، فيتسبب بحساسية عالية قد تؤدي للوفاة.

ما هو مرض الاكياس الكلابية ؟

قال الدكتور سيد جاد المولي ان مرض الأكياس الكلابية هو مرض طفيلي يصيب الديدان الشريطية من النوع المشوكة، النوعان الرئيسيان للمرض هما داء المشوكات الكيسي (المعروف أيضاً باسم داء التكيس الديداني) وداء المشوكات السنخي. تشمل الأشكال الأقل شيوعًا داء المشوكات متعدد الكيسات الناتج عن الطفيلي (إي فوجيلي)وداء المشوكات وحيد الكيس الناتج عن الطفيلي.

و يحدث المرض في معظم مناطق العالم ويصيب حاليًا حوالي مليون شخص في بعض مناطق أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا يصاب ما يصل إلى 10٪ من السكان.. تقدر التكلفة الاقتصادية للمرض بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي سنويًا، يصنف المرض على أنه مرض استوائي مهمل (NTD) وينتمي إلى مجموعة الأمراض المعروفة باسم داء الديدان الطفيلية (عدوى الديدان أو الداء الديداني)، يمكن أن يصيب الحيوانات الأخرى مثل الخنازير والأبقار والخيول.

أعراض مرض الاكياس الكلابية

تابع غالبًا ما يبدأ المرض بدون أعراض وقد يستمر لسنوات ،تعتمد الأعراض والعلامات التي تحدث على مكان الكيس وحجمه.

ويبدأ مرض داء المشوكات عادةً في الكبد، ولكن يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الرئتين أو الدماغ.

وعندما يتأثر الكبد قد يعاني المريض من آلام في البطن وفقدان الوزن إلى جانب تلون الجلد باللون الأصفر بسبب اليرقان.

قد تسبب أمراض الرئة ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس وسعالًا.

كيف تنتقل العدوى إلى الانسان ؟

اشار ان العدوى تنتقل إلى الإنسان عندما تناول الطعام أو شرب الماء الذي يحتوي على بيض الطفيلي أو عن طريق الاتصال الوثيق مع حيوان مصاب، يتم إطلاق البيض في براز الحيوانات التي تأكل اللحوم المصابة بالطفيلي، تشمل الحيوانات المصابة بشكل شائع الكلاب .

لكي تصاب هذه الحيوانات بالعدوى يجب أن تأكل أعضاء الحيوان الذي يحتوي على الخراجات مثل الأغنام أو القوارض.

يعتمد نوع المرض الذي يصيب الإنسان على نوع المشوكة المسبب للعدوى.

يتم التشخيص عادةً عن طريق الموجات فوق الصوتية من خلال استخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI). قد تكون اختبارات الدم التي تجرى للبحث عن أجسام مضادة للطفيليات مفيدة أيضًا وكذلك الخزعة

طرق الوقاية

اكد الخبير البيطري الدكتور سيد جاد المولي ان هناك طرق للوقاية منها

⁃ الوقاية غسل الأيدي بالماء والصابون جيداً وخاصة الأشخاص اللذين لديهم تعامل مع الكلاب والقطط

⁃ لان المناطق الريفية أكثر عرضة من المناطق الحضارية غسل الخضروات جيدا

⁃ تجنب التلامس والتعامل المباشر مع الكلاب والقطط الشوارع

⁃ ابتعاد الكلاب عن الحقول ومزارع الخضار

⁃ عدم اقتراب الكلاب والقطط من المناطق التي بها حيوانات تذبح مثل البقر والاغنام

⁃ علاوة على ذلك عندما تأكل الكلاب الفضلات الملوثة مثل الامعاء والكبدة الملوثة بالتالي تنتقل العدوى للكلاب والقطط عن طريق هذا تنتقل الى الإنسان

⁃ علي مربي الكلاب منع تغذية الكلاب عن الأطعمة الغير مطهيه خاصة في الفراخ واللحوم