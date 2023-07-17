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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج رائحة العرق.. وصفات طبيعية للرجال والنساء

علاج رائحة العرق
علاج رائحة العرق

يعاني الكثير من الأشخاص مواقف مُحرجة ، بسبب رائحة العرق الكريهة،وخاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تناول بعض الأطعمة التي تجعل رائحة العرق نفاذة، فكيف نتخلص من رائحة العرق؟وفقالموقع Everyday health سوف نتعرف على أفضل الطرق  لعلاج رائحه العرق بالاعشاب.
 

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وصفات طبيعيه للتخلص من رائحه العرق بالاعشاب :

ماء الورد للتخلص من رائحة العرق :

تعد ماء الورد علاج مهدئ جداً ويقضي علي رائحة العرق تحت الإبط، تطبيق كمية من ماء الورد تحت ذراعيك لكي تمكنك من إزالة الرائحة الكريهة في المنطقة المصابة،يمكنك أيضاً إضافة بضع من قطرات ماء الورد في حوض الإستحمام للحصول علي نضارة طويلة الأمد 

الخيار في علاج رائحة العرق:-

يعمل كمزيل عرق طبيعى لانه يحتوى على الماغنسيوم بعد الاستحمام إستخدام الداخلى لثمرة خيار غنية بالعصارة فى حك جلد الابطين

الشبه للتخلص من رائحة العرق :

للتخلص من رائحة العرق يمكن إستخدام الشبه كمزيل طبيعي للعرق، صب بعض من الماء علي قطعة من الشب ،فرك تحت الإبطين لبضع من الوقت سوف تحصل علي نتائج إيجابية .

علاج رائحة العرق عند النساء:

تعتبر رائحة العرق رائحة غير محببة،

سبب الكثير من الإحراج خاصةً لدى النساء، تنتج عن تحويل العرق إلى أحماض بواسطة البكتيريا التي تنمو وتتكاثر على الجلد، ويتم إفراز العرق بواسطة الغدد العرقية وسوف نتعرف على علاج للتخلص من رائحة العرق للنساء.

أهم خطوات علاج رائحة العرق عند النساء 

للتخلص من رائحة العرق ،اتباع روتين استحمام يناسبك فإذا ظهرت رائحة عرق مفاجئة وكريهة فيجب زيادة عدد مرات الاستحمام للتخلص من الخلايا الميتة والبكتيريا والزيوت

- ينصح الخبراء السيدات بالاهتمام بالنظافة الشخصية والاستحمام اليومي واستخدام مزيلات العرق الموصوفة طبياً.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تتسبب في ظهور رائحة كريهة للعرق مثل الثوم والبصل وعدم الإكثار من تناول السكريات والكربوهيدرات.

لتجنب رائحة العرق يجب الاهتمام بارتداء الملابس القطنية التي تساعد على امتصاص العرق ومنع تراكم العرق على سطح الجلد والذي يوفر بيئة خصبة لتكاثر الجراثيم وظهور رائحة العرق الكريهة.

إذا كنت تعانين من مشكلة فرط التعرق فعليك التوجه  إلى الطبيب لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك واستخدام الكريمات المضادة للتعرق الموصوفة طبياً أو مضادات التعرق.

علاج رائحه العرق عند الرجال:

معظم الرجال يعانون من رائحة العرق الكريهة ،ومشكلة فرط التعرق عند الرجال  شائعة جدًا وتسبب إزعاجًا نفسيًا كبيرًا. بسبب زيادة إفراز الغدد العرقية، تظهر آثار العرق على الملابس، وتشعر برائحة كريهة، هذا ليس فقط في الإجهاد وزيادة النشاط البدني وفي الطقس الحار،وفقالموقع  healthline
نتعرف على علاج رائحة العرق عند الرجال.

علاج رائحه العرق عند الرجال:

للتخلص من رائحة العرق عند الرجال يمكنك استخدام مضاد التعرُّق، تحتوي مضادات التعرُّق على مركَّبات أساسها الألومنيوم تُغلِق مسام العرق بصورة مؤقتة؛ ما يقلل من كمية العرق التي تصل إلى الجلد.

يمكنك استخدام مزيل رائحة العرق، يمكن أن تخلصك مزيلات العرق من الرائحة،  غالبًا ما يكون مكوِّنها الأساسي هو الكحول وتحوِّل الجلد إلى حمضي؛ ما يجعله أقل جاذبية للبكتيريا ،وتحتوي مزيلات رائحة العرق غالبًا على روائح عطرية تهدف إلى إخفاء الرائحة.

المواظبة على الاستحمام يوميًا ،يقلل الاستحمام المنتظم، خاصة بصابون مضاد للبكتيريا، من نمو البكتيريا على الجلد.

لازالة رائحة العرق اختر أقمشة طبيعية كالقطن والصوف والحرير للملابس اليومية.حيث تتيح هذه الأقمشة تهوية جيدة للجلد أما ملابس التمارين فتفضَّل الأقمشة الصناعية المطوَّرة لامتصاص الرطوبة من جلدك.

علاج رائحة العرق بالليزر:

علاج فرط التعرق بالليزر هو إجراء علاجي غير جراحي يتم إجراؤه داخل العيادة الطبية، ويعمل عن طريق تسليط الليزر على سطح الجلد للتخلص من الغدد العرقية الموجودة في هذه المنطقة، إذ يتم استخدام جهاز يعتمد على موجات معينة، حيث أنه علاج غير مؤلم ويتم تخدير المريض قبل وقت من تعريضه لليزر.

يمكن اللجوء إلى حقن «البوتكس» تحت الإبط، وهي من أسهل وأسرع طرق التخلص من العرق ورائحته، يتم الحقن في الإبط والكفين بحقنة بوتكس تقضي على العرق نهائيًا.

إذا كنت ترغب في الحصول على علاج التعرق عن طريق حقن البوتوكس ، فيمكنك الاستعداد للعملية  تحتاج إلى القيام بتنظيف الإبط، تحتاج إلى تنظيف شعر الإبط. لا يجب استخدام أي مادة كيميائية في الإبط. حتى استخدام المواد الكيميائية مثل مزيل العرق قبل 24 ساعة على الأقل يمكن أن يسبب حساسية للبشرة.

علاج رائحة العرق عند الأطفال:

تُعد النظافة الشخصية من أهم الأمور التي تساعد على التخلص من رائحة العرق لدى الأطفال، لذا يجب أن تحرص الامهات على تعليم الطفل أهمية النظافة الشخصية ومساعدته كي يبقى نظيفًا، وذلك من خلال مايلي:

غسل جسم الطفل كل يوم بما  جيداً

التأكد من ارتداء الطفل ملابس نظيفة ورائحتها منعشة كل يوم،

وتجنب ارتداء نفس الملابس لأكثر من يوم.

التأكد من أنّ أحذية الطفل وملابسه جافة بشكل كامل قبل ارتدائها،

يمكن للملابس المبللة أن تتسب برائحة كريهة حتى إذا كانت نظيفة.

للتخلص من رائحة العرق الكريهة،يمكنك استخدام مزيل للعرق

ينصح بالحد من تناول الأطعمة الحارةأو إيجاد بدائل مناسبة لها إذا كان الطفل يُعاني من رائحة كريهة لجسمه

على الرغم من المحافظة على نظافته الشخصية واستخدام مزيل العرق،

ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء، ليساعد على التخلص من السموم التي تسبب رائحة العرق الكريهة لدى الطفل.

كما يوصى بتشجيع الأطفال على تناول الخضار الورقية كالسبانخ والجرجير،

يمكن استخدام الكريمات الموضعية المضادة للبكتيريا لتخفيف رائحة العرق،

كما يمكن استخدام الأدوية التي تحتوي على هيكساهيدرات كلوريد الألومنيوم

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