عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادى الجديد .. مصرع شخص وإصابة 2 فى تصادم دراجة نارية

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 في حادث تصادم بين سيارة مع دراجة نارية على طريق الداخلة غرب الموهوب بالوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى.

تعليم الوادي الجديد: خطة لصقل مهارات طلاب الإعدادية والثانوية بالخارجة


ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الداخلة غرب الموهوب مما أسفر عن وفاة شخص 55 سنة من سوهاج  وإصابة اخر شهضين اخرين وتم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

الإعدادية والثانوية اصابة اسعاف التحقيقات التحقيق أصاب الداخلة الخارجة المصاب المستشفى سيارة ودراجة نارية سيارات الإسعاف مستشفى الداخلة العام وقوع حادث تصادم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

قرار قضائي جديد في دعوتين لـ الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تعليم الوادي الجديد: انطلاق مسابقة الكاريكاتير الصحفي

ترشيحاتنا

هددته بفضح عيب كبير| السر وراء طلاق حسن شاكوش لزوجته غيابياً.. والطب الشرعي يتدخل

صدي البلد يكشف التفاصيل المالية لتعاقد الأهلي مع أمام عاشور

العثور على جسم خطير بشاطئ في أستراليا.. والشرطة تحذر المواطنين

إسرائيل ترد على فيديو لحزب الله يحاكي هجوما على قاعدة عسكرية| شاهد

لطلاب الثانوية العامة.. موعد بدء تنسيق الجامعات 2023 -2024

عالميا .. انخفاض شديد لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

فيديو

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

نزل 700 جنيه|هزة في أسعار الذهب.. والدولار يتراجع بقوة لأول مرة

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

أنا مسجون لوحدي.. محمد صبحي يبكي على الهواء لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ