تعليم الوادي الجديد: خطة لصقل مهارات طلاب الإعدادية والثانوية بالخارجة

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن تنفيذ خطة عمل للأنشطة الصيفية لصقل وتنمية مهارات طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمواد الدراسية المختلفة بإدارة الخارجة التعليمية.

حيث يعقد التدريب بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية مع نخبة من المعلمين المختصين ذوى الخبرات.



ووجه مدير التعليم بالمحافظة الطلاب المشاركين والمستهدفين من البرنامج بتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج والاستثمار الأمثل لوقت الاجازة بما يعود بالنفع عليهم موجهاً بمنح الطلاب المشاركين بالبرنامج رحلة ترفيهية بإحدى المناطق المميزة بمحافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية.





وفى سياق متصل تستكمل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة البرنامج التدريبى لطلاب التربية السمعية من مدارس الامل للصم وضعاف السمع بعنوان المبدع الصغير ( حساب الاصابع) والتى تهدف إلى تدريب الطلاب على إجراء العمليات الحسابية بلغة الإشارة بالتعاون مع ادارة التربية الخاصة وتوجيه عام الرياضيات بالمديرية ، بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة.