الأنبا ميخائيل يستقبل الوفود الرسمية والشعبية للتهنئة بعيد القيامة بالمطرانية

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، بمقر المطرانية، جموع المهنئين بعيد القيامة المجيد على مدار يومين (أمس، واليوم).

التهنئة بعيد القيامة

شملت الاستقبالات لفيفاً من الآباء الموقرين مجمع كهنة الإيبارشية وأسرهم، إلى جانب عدد من الوفود الرسمية والقيادات التنفيذية والوفود الكنسية التي حرصت على تقديم التهنئة لنيافته.

كما شهدت المطرانية توافداً كبيراً من شعب الإيبارشية، حيث حرص نيافته على لقاء أبنائه في أجواء أبوية غامرة، عكست مشاعر الفرح والترابط بين الراعي ورعيته.