الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم، الثلاثاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة، وأن العظمى في القاهرة تسجل 29 درجة، وأن البلاد تتأثر بمرتفع جوي، كما أن درجات الحرارة في الأقصر وأسوان تتجاوز 33 درجة.

وقالت “غانم” إن فارق درجات الحرارة بين النهار والليل يصل إلى 10 درجات، ولذلك يجب على الجميع الحذر من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترة المساء.

وأضافت أن هناك نشاطًا للرياح، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المحافظات، وأن يومي الأربعاء والخميس سيشهدان ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة، حيث قد تسجل القاهرة 35 إلى 36 درجة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بدءًا من يوم الجمعة من 35 إلى 30 درجة، ثم تتراجع بعد ذلك لتصل إلى 27 درجة.