الأرصاد: الخميس ذروة ارتفاع درجات الحرارة .. والجمعة انكسار الموجة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجة ارتفاع في درجات الحرارة بدأت منذ الأسبوع الماضي وتستمر خلال الأسبوع الجاري، على أن تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس، وتحديدًا الخميس.

أوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ذروة الارتفاع ترجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، بالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأضافت منار غانم أن درجات الحرارة ستتجاوز 36 درجة مئوية يوم الخميس، خاصة على القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تسجل ما بين 35 و36 درجة، مؤكدة أن هذه الأجواء تعد طبيعية خلال فصل الربيع، وأشارت إلى أن الموجة الحارة ستنحسر اعتبارًا من يوم الجمعة، مع انخفاض في درجات الحرارة يصل إلى نحو 6 درجات مئوية، مؤكدة أن ما تشهده البلاد حاليًا يُعد من تقلبات الربيع المعتادة.