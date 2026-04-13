ذروتها الخميس بـ37 درجة.. الأرصاد تُحذر من موجة شديدة الحرارة وعواصف ترابية وأمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا، بينما يكون معتدلا ليلا وفي الصباح الباكر. وأكدت الهيئة أن ذروة الارتفاع ستكون يومي الأربعاء والخميس (15 و16 أبريل).

تحذيرات من تقلبات حادة (رياح وأتربة وأمطار):

تنشط الرياح يومي الخميس والجمعة على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما حذرت الأرصاد من فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً يومي الخميس والجمعة على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح المثير للأتربة حتى يوم الأحد 19 أبريل على مناطق متفرقة من البلاد.

توقعات درجات الحرارة (العظمى):

تشهد البلاد قفزة كبيرة في درجات الحرارة خاصة يوم الخميس، وجاءت التوقعات كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تصل العظمى إلى 35 درجة يوم الخميس.

السواحل الشمالية: تسجل 33 درجة يوم الخميس قبل أن تنخفض تدريجياً.

شمال الصعيد: تسجل ذروتها يوم الخميس بـ 37 درجة.

جنوب الصعيد: تصل إلى 37 درجة مئوية خلال ذروة الموجة.

تنبيهات هامة للمواطنين:

نظراً للتغيرات السريعة في خرائط الطقس خلال فصل الربيع، تُهيب هيئة الأرصاد بالمواطنين، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، توخي الحذر عند الخروج بسبب الأتربة العالقة والرمال المثارة، ومتابعة التحديثات الدورية للخرائط الجوية.