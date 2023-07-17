بدء المعسكر الطلابي لكلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد

بدأت كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد معسكرا طلابيا وخدمة عامة يستمر لمدة 5 أيام يتم فيها تنظيم عدد من الفعاليات تشمل تنظيف وتجميل المدن الجامعية وعدد من مرافق الجامعة وتنظيم ندوات ثقافية ورياضية وعمل ماراثون رياضى.



وقال الدكتور رجب كامل، عميد كلية التربية بالوادى الجديد، أن المعسكر يشارك فيه عدد من طلاب الفرقتين الأولى والثالثة تحت إشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس وبالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات بالمحافظة.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية أنه تم اختيار مجموعة من المواقع لتنظيفها وتجميلها مؤكدًا أن المعسكر الطلابى يشمل أيضًا عقد ندوات ثقافية للتعريف بترشيد الاستهلاك وأهمية الرياضة.