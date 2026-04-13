عشان ماتعملش عملية.. علامات غير متوقعة تكشف حصوات الكلى

تعد حصوات الكلى من المشكلات الصحية الخطيرة التي تحتاج إلى علاج سريع حتى لا تتطور وتحتاج إلى التدخل الجراحي.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم أعراض حصوات الكلى.

أعراض حصوات الكلى

أكثر أعراض حصى الكلى شيوعًا هو ألم أسفل الظهر أو البطن أو الجانب ( ألم الخاصرة ). قد تشعر وكأن الألم يمتد من منطقة العانة إلى الجانب. وقد يكون الألم خفيفًا أو حادًا وشديدًا. ويُطلق عليه أحيانًا اسم المغص الكلوي لأنه قد يشتد على شكل موجات.

تشمل أعراض حصى الكلى الأخرى ما يلي:

الغثيان والقيء.

بول دموي .

ألم عند التبول .

عدم القدرة على التبول.

أشعر برغبة شديدة في التبول.

حمى أو قشعريرة.

بول عكر أو ذو رائحة كريهة.