الفسيخ والفشل الكلوي.. علاقة خطيرة قد تدمر الكلى في صمت

مع اقتراب مواسم تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ، تتزايد التحذيرات الطبية من مخاطر هذه الأطعمة على الصحة، خاصة لمرضى الكلى.

الفسيخ والفشل الكلوي

حذر الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الكلى، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الفسيخ قد يكون من أخطر الأطعمة التي تهدد مرضى الفشل الكلوي أو حتى الأشخاص الأصحاء عند الإفراط في تناوله،

لماذا يمثل الفسيخ خطرًا على الكلى؟

الفسيخ يحتوي على نسب عالية جدًا من الأملاح (الصوديوم)، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على وظائف الكلى، حيث تعمل الكلى على:

تنظيم نسبة الأملاح في الجسم

التخلص من السموم والسوائل الزائدة

وعند تناول كميات كبيرة من الفسيخ، يحدث:

زيادة مفاجئة في نسبة الصوديوم

احتباس السوائل داخل الجسم

إجهاد شديد على الكلى



كيف يؤدي الفسيخ إلى الفشل الكلوي؟

يحذر خبراء الصحة من أن الإفراط في تناول الفسيخ قد يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم، وهو من أهم أسباب الفشل الكلوي

ضعف قدرة الكلى على تنقية الدم

تراكم السموم في الجسم

تدهور سريع في وظائف الكلى لدى المرضى

وفي بعض الحالات، قد يتطور الأمر إلى فشل كلوي حاد يحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

الفسيخ ومرضى الفشل الكلوي: خطر مضاعف

بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي

الكلى تكون بالفعل ضعيفة

غير قادرة على التعامل مع كميات الأملاح العالية

لذلك، فإن تناول الفسيخ قد يؤدي إلى:

تورم الجسم احتباس السوائل

ضيق في التنفس

ارتفاع خطير في ضغط الدم



مضاعفات قد تصل إلى الغسيل الكلوي

هل يمكن للأصحاء تناول الفسيخ بأمان؟

حتى الأشخاص الأصحاء قد يتأثرون عند الإفراط:

الشعور بالعطش الشديد

ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا

إرهاق الكلى

لذلك يُنصح دائمًا بالاعتدال وعدم الإفراط.

نصائح لتقليل مخاطر الفسيخ

تناول كميات صغيرة فقط

شرب كميات كبيرة من الماء

إضافة الليمون لتقليل تأثير الأملاح

تجنب تناوله لمرضى الضغط والكلى نهائيًا

شراءه من مصادر موثوقة

بدائل صحية آمنة

بدلًا من الفسيخ، يمكن تناول: