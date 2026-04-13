في شم النسيم.. ايه الفرق بين التونة والسلمون

تعد التونة والسلمون من أشهر الاسماك المعلبة التي يتم تناولها في احتفالات شم النسيم .. فما أهم الاختلافات بينهما؟!

وفقا لموقعdraxe نكشف لكم أهم مقارنة بين التونة مقابل السلمون.

تعد التونة والسلمون من أكثر أنواع الأسماك استهلاكاً، ولكن هناك الكثير من الاختلافات التي تميزهما عن بعضهما البعض.

تتميز التونة بمذاق أقل حدة وأقل نكهة سمكية، بينما يتميز السلمون عموماً بمذاقه الغني والعصاري والطري ويمكن طهي كلا النوعين من السمك بطريقة متشابهة، وهما متوفران طازجين ومعلبين.

إذا قارنت القيمة الغذائية لكل أونصة من سمك السلمون والتونة المطبوخين، ستجد أن التونة تحتوي على نسبة بروتين أعلى قليلاً وسعرات حرارية أقل كما أنها تحتوي على كمية أكبر من بعض العناصر الغذائية الدقيقة، مثل النياسين والفوسفور وفيتامين ب12 أما سمك السلمون، فهو أغنى بحمض الفوليك والدهون الصحية، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية.



السلمون توفر فيتامين د أكثر من التونة ةيعتبر السلمون مصدرًا مهمًا لدهون أوميجا 3.

من ناحية أخرى ، تتمتع التونة بالعديد من الفوائد الصحية، فهي غنية جدًا بالبروتين وهو مفيد للغاية للدم والجلد والشعر والأظافر وتحمى من أمراض القلب وتقلل خطر الإصابة بالسمنة وتحسن جهاز المناعة.

مع ذلك، يسهل العثور على كليهما، وهما غنيان بالعناصر الغذائية المفيدة، ويمكن أن يشكلا إضافة قيّمة إلى وجبة متوازنة وتناول حصة أو حصتين من كليهما أسبوعيًا لتحقيق أقصى استفادة صحية من نظامك الغذائي.