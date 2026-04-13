الأردن ينجح في اعتماد مشروع مناخي بـ7 ملايين دولار ضمن صندوق التكيف في بون

اعتمد مجلس إدارة صندوق التكيف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مقترحا أوليا قدمه الأردن لمشروع "تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال الابتكار الزراعي وخلق فرص عمل خضراء" بقيمة 7 ملايين دولار، في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في جهود المملكة بمجال العمل المناخي.

وأشارت وزارة البيئة الأردنية، إلى أن الاعتماد جاء خلال الاجتماع الـ46 لمجلس إدارة صندوق التكيف، الذي عُقد في مدينة بون الألمانية خلال الفترة من 6 إلى 10 من الشهر الجاري، حيث ناقش الاجتماع مقترحات المشاريع المقدمة من الدول وقرارات التمويل والدعم.

وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ستتولى، بالتعاون مع الوزارة والجهات الوطنية، إعداد وثيقة المشروع التفصيلية تمهيدًا لاعتماده النهائي خلال الفترة المقبلة.

ويركز المشروع على دعم الابتكار الزراعي وتعزيز خلق فرص عمل خضراء، بما يساهم في دمج العمل المناخي مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

والمشروع يستهدف دعم ريادة الأعمال وتوسيع فرص العمل الخضراء، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، وخاصة الشباب والنساء، بما يعزز سبل العيش المستدامة ومرونة المجتمعات المحلية.