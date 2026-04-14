لم نعرض أموالا مقابل السلام.. بيان عاجل من قطر بشأن وقف الهجمات الإيرانية

أكدت وزارة الخارجية القطرية ، اليوم الثلاثاء عدم صحة التقارير التي تتحدث عن دفع أموال لإيران لوقف الهجمات عليها، مؤكدة توافر تنسيق مع دول المنطقة لصوغ موقف إقليمي موحد.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية، على خلفية تهديدات متبادلة وهجمات غير مباشرة طالت منشآت ومصالح في المنطقة، خصوصاً مع استمرار الأزمات المرتبطة بالملف النووي الإيراني وأمن الملاحة في الخليج.

كما تسعى دول المنطقة إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة، عبر تكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية، والعمل على بلورة موقف مشترك يوازن بين التهدئة وحماية المصالح الأمنية، في ظل مخاوف من انعكاسات أي تصعيد على استقرار أسواق الطاقة والممرات الحيوية.