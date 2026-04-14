الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قطر: ندعم جهود باكستان في الوساطة بين إيران وأمريكا

وزارة الخارجية القطرية
وزارة الخارجية القطرية
محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية القطرية على دعم جهود باكستان في الوساطة بين إيران وأمريكا ، مشيرة إلى أن هناك اتصالات إقليمية مكثفة تجري حاليا  من أجل إنجاح جهود الوساطة وخفض التصعيد.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها : ننتظر تأكيد عقد جولة جديدة من المفاوضات بباكستان وندعم هذه الجهود الدبلوماسية وقطر تشدد منذ البداية على ضرورة وجود حل دائم لتثبيت وقف إطلاق النار.

وأضافت الخارجية القطرية: هجمات إيران على قطر استمرت خلال الحرب وتوقفت مع وقف إطلاق النار، ونرفض كل الادعاءات بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين.

وتابعت الخارجية القطرية: وقف إطلاق النار لا يعني وقف الحرب ولا حاجة لوسطاء جدد وندعم وساطة باكستان وقطر تنسق مع الأشقاء بالمنطقة كي يكون هناك موقف إقليمي موحد إزاء الأوضاع.

وأمضت الخارجية القطرية قائلة: لا نقوم بدور وساطة لكن هناك  تنسيق عال مع باكستان والولايات المتحدة والأشقاء ونحترم خريطة الطريق التي وضعها  الوسيط ولا شك أن المستقبل سيشهد دورا إقليميا.

وأتمت الخارجية القطرية: عند إبرام اتفاق ينهي الحرب يحتاج الإقليم لجلوس أطرافه سويا ووضع حلول مستدامة ومجلس التعاون الخليجي أثبت الحاجة لوجوده ونجاعته في التنسيق ومواجهة التحديات.

