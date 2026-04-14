قطر : لغة التهديد غير مقبولة وحل أزمة مضيق هرمز يجب أن تكون إقليمية



أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري أن حل أزمة مضيق هرمز يجب أن يكون إقليميا بمشاركة الدول المتشاطئة والتي تعتمد عليه.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في تصريحات له : يجب استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا والتركيز ينصب الآن على تثبيت ذلك.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: جميع الأزمات تحل عبر الحوار وندعم جهود لبنان لخفض التصعيد وإنهاء الحرب هناك.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: لم تكن هناك أي مشكلة في إدارة مضيق هرمز وتداعيات إغلاقه تتجاوز أسواق الطاقة

وتابع : الوضع في مضيق هرمز طارئ ويجب على الجميع العمل للوصول إلى حل مستدام ونؤكد صمود اقتصاد دولة قطر ودول المنطقة رغم التبعات.

وقال الأنصاري : لغة التهديد غير مقبولة ونتعامل مع كل التهديدات بما يضمن سلامة بلادنا والتنسيق جار بشأن التطورات في لبنان مع جميع الأطراف بمن فيهم الأشقاء هناك.

وأتم المتحدث باسم الخارجية القطرية تصريحاته : لا يمكن تهديد أمن مضيق هرمز من قبل أي طرف ويجب ألا تكون هناك شروط مسبقة لفتحه ونتواصل مع الشركاء لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف التداعيات السلبية لإغلاقه.