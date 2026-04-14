وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالطريق الساحلى القنطرة شرق / العريش / رفح
الزمالك على أعتاب النهائي.. مشوار الأبيض في الكونفدرالية حتى مواجهة شباب بلوزداد
213 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لعمال منشآت متعثرة
محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث أمن الحدود والسيادة
"ترسانة طبية عائمة" تصل شرم الشيخ.. لنش إسعاف بحري متطور يعزز جاهزية جنوب سيناء لإنقاذ الأرواح
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا
إيطاليا: تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود منهم 3 بحالة خطيرة في اشتباكات مع المقاومة
تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي.. قبول الطعن ينعش آمال العودة.. اعرف القصة كاملة
في تصعيد استيطاني بالضفة.. إعادة إقامة مستوطنة "سا-نور" بعد عشرين عامًا على تفكيكها
منهم 3 خطيرة.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات ببنت جبيل جنوب لبنان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خبير: ترامب يوظف مضيق هرمز كورقة ضغط لتعطيل أوراق إيران التفاوضية

منار عبد العظيم

قال ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات والباحث في العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتجه إلى استخدام ملف مضيق هرمز كورقة ضغط سياسية في التعامل مع إيران، بهدف تقليص قدرتها على توظيفه كورقة تفاوضية في الصراع القائم بين الجانبين.

وأوضح مسعد، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية أمريكية تستهدف تقليل هامش المناورة لدى طهران، وإضعاف أدواتها الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالمضيق.

الحصار البحري بدل المواجهة العسكرية

وأضاف أن ترامب يسعى إلى خفض تكلفة المواجهة مع إيران من خلال فرض قيود وحصار بحري على مضيق هرمز بدلًا من الدخول في حرب عسكرية مباشرة.

وأشار إلى أن هذه السياسة قد تُحدث تأثيرات اقتصادية على المنطقة والعالم، لكنها تظل أقل تكلفة من خيار الحرب الشاملة بالنسبة للولايات المتحدة.

إيران وتحويل مسار المواجهة

ولفت إلى أن إيران نجحت في تحويل الاهتمام الدولي من ملفاتها الأساسية مثل البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والميليشيات المسلحة، إلى التركيز على قضية مضيق هرمز.

واعتبر أن هذا التحول منح طهران مساحة للمناورة وكسب الوقت على طاولة التفاوض.

هدف أمريكي لكسر أوراق الضغط الإيرانية

واختتم مسعد تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات الأمريكية تهدف إلى كسر ما وصفه بـ“هيبة النظام الإيراني”، ومنع استخدام مضيق هرمز مستقبلاً كورقة ضغط في أي مفاوضات سياسية أو اقتصادية قادمة.

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

حالة الطقس

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

لماذا سميت صلاة الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

فعاليات ثقافية وفنية

ثقافة الفيوم تحتفي بشم النسيم بفعاليات فنية مبهجة وسط حضور جماهيري كبير

الأهلي

تحركات جديدة من الأهلي في أزمة التحكيم قبل مباراتى الزمالك وبيراميدز.. ماذا طلب النادي من اتحاد الكرة؟

اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي

إيران تحت الحصار.. 1.5 مليون برميل نفط يوميًا على المحك بعد تحرك عسكري أمريكي واسع.. وسمير فرج يكشف كواليس التصعيد

بالصور

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة
اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة

مراسم تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بالدقي

جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب
جنازة والد زوجة سيد رجب

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر
أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب في شم النسيم بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي
سر ورق الكرنب على الثدي

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد