إعلان الاستعدادات النهائية لحصاد القمح.. 2500 جنيه للإردب والمستحقات خلال 48 ساعة
خطوة بخطوة.. كيف تركّب محطة طاقة شمسية فوق منزلك بنظام صافي القياس؟
وزير التخطيط يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز فرص التشغيل ودعم الاقتصاد المصري
الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفى بالقانون
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026
رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم|سجل الآن
الخارجية الصينية: التقارير بشأن تزويد بكين إيران بأسلحة افتراء وكذب
مصدر دبلوماسي: طهران وواشنطن وافقتا على المفاوضات لتمديد وقف إطلاق النار
دراسة: الذكاء الاصطناعي يفشل في تشخيص المرضى في أكثر من 80% من الحالات
خلال زيارة عبدالعاطي لواشنطن.. مشاورات مصرية أمريكية حول مستجدات الوضع الإقليمى
الصحة: انخفاض عدد المواليد السنوي لأول مرة منذ 2007
حرب إيران تلقي بظلالها على قطاع السلع الفاخرة.. وتراجع مبيعات "LVMH" العالمية

أ ش أ

تواجه صناعة السلع الفاخرة تباطؤ في المبيعات في ظل تداعيات الحرب الإيرانية، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على سلوك إنفاق الأثرياء، فقد أعلنت مجموعة "LVMH" الفرنسية العملاقة، الرائدة عالميا في هذا المجال، أن الحرب في إيران اقتطعت ما لا يقل عن 1% من إجمالي مبيعاتها خلال الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في منطقة الخليج وانخفاض أعداد السياح الوافدين إلى أوروبا.

وذكرت صحيفة "إيكونوميك تايمز" أن المجموعة، التي تمتلك علامات تجارية بارزة مثل "لوي فيتون" و"ديور" و"بولجاري"، سجلت نموا طفيفا في مبيعاتها الفصلية العالمية بنسبة 1% بعد استبعاد تأثير تقلبات العملات، وهو ما جاء دون توقعات المحللين التي رجحت نموا بنحو 1.5%.

وأوضحت البيانات أن هذا التراجع تسبب في انخفاض أسهم المجموعة المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 3.75%، كما طالت موجة الهبوط أسهم شركة "كيرينج" المالكة لعلامة "جوتشي" بنسبة 1.5%.

وقالت سيسيل كابانيس، المديرة المالية للمجموعة، إن الأوضاع في الشرق الأوسط لم تشهد تحسنا ملحوظا منذ بداية الاضطرابات التي أصابت مراكز التسوق الكبرى، مشيرة إلى أن الطلب لا يزال منخفضا بشكل كبير.

وأظهرت التقارير تراجع مبيعات المراكز التجارية في دبي بنسبة تصل إلى 50% منذ بدء العمليات العسكرية في نهاية فبراير الماضي، مما هدد أيضا قطاعات أخرى مثل السيارات الفاخرة.

وأضافت كابانيس أن منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 6% من إيرادات المجموعة، شهدت تراجعا في حركة المتسوقين تراوح بمتوسط 50%، محذرة من أن فقدان المبيعات في هذه السوق عالية الربحية يؤثر بشكل مباشر وعميق على هوامش الأرباح الإجمالية.

في سياق متصل، تأثرت المبيعات في السوق الأوروبية لتسجل تراجعا بنسبة 3%، عزاه الخبراء إلى قوة اليورو وتداعيات الحرب الجيوسياسية.

من جانبه، أشار لوران شوديرج، عضو لجنة الاستثمار في شركة "BDL" لإدارة الأصول، إلى أن أزمة الشرق الأوسط جاءت في وقت كان القطاع يأمل فيه بالتعافي من ركود استمر لنحو ثلاث سنوات، مما أدى إلى تجدد الضغوط البيعية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل التوقعات لعام 2026 تميل نحو المتفائلة بإمكانية تحقيق نمو في قطاع السلع الفاخرة، مدعومة بتحسن الأداء في السوق الصينية (باستثناء تأثير الحرب) ونمو "نقطة المضيئة" في الولايات المتحدة، حيث سجلت المبيعات هناك نموا عضويا بنسبة 3%، مدفوعة بمرونة الإنفاق لدى المستهلك الأمريكي رغم تراجع مؤشرات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم.

يُذكر أن سهم "LVMH" التي يديرها الملياردير برنارد أرنو، قد سجل تراجعا إجماليا بنسبة 26% منذ بداية العام الجاري، ليصبح من بين الأسوأ أداء في البورصات الأوروبية الكبرى، وسط استمرار الضغوط على قسم الأزياء والمنتجات الجلدية الذي يمثل العمود الفقري لأرباح المجموعة.

وتعد مجموعة "LVMH" الإمبراطورية الأكبر عالميا في قطاع السلع الفاخرة، وهي شركة فرنسية عابرة للقارات يترأسها الملياردير برنارد أرنو، تأسست عام 1987 نتيجة اندماج تاريخي بين دار الأزياء العريقة "لوي فيتون" وشركة المشروبات "مويه هنسي".

وتدير المجموعة اليوم أكثر من 75 علامة تجارية عالمية كبرى تتوزع على خمسة قطاعات أساسية تشمل الأزياء والمجوهرات والعطور والساعات، ومن أبرز علاماتها "ديور"، "فندي"، و"تيفاني أند كو".

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

الدواجن

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

احمد مجاهد

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه اليوم .. آخر تحديث

أسعار الذهب

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتعثر محادثات أمريكا وإيران

أسعار الأسماك اليوم في مصر

البلطي والفيليه والجمبري.. قائمة أسعار الأسماك بالأسواق اليوم

بالصور

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة
معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات
أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

تأمين 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات حكومية في الجيزة

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد