مؤشر بورصة قطر يغلق تداولات اليوم منخفضا

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 5.22 نقطة، أي بنسبة 0.05 في المئة، ليصل إلى مستوى 10624.58 نقطة.



وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأنه تم خلال الجلسة تداول 189 مليونا و721 ألفا و204 أسهم، بقيمة 525 مليونا و973 ألفا و932.919 ريال، عبر تنفيذ 41193 صفقة في جميع القطاعات.



وأضافت أنه في الجلسة ارتفعت أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسهم 18 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627 مليارا و962 مليونا و583 ألفا و952.698 ريال، مقارنة بـ 629 مليارا و634 مليونا و644 ألفا و205.096 ريال، في الجلسة السابقة.