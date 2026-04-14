قطر والسعودية والأردن يبحثون التنسيق الإقليمي لوقف التصعيد وفتح الممرات البحرية

ناقش رئيس مجلس الوزراء القطري في اتصاليين هاتفيين مع وزيري خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي تعزيز التنسيق الإقليمي لوقف التصعيد وفتح الممرات البحرية.



ووفق وسائل إعلام قطرية ؛ فقد تلقى رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اتصاليين هاتفيين من نظيريه السعودي والأردني، لبحث آخر المستجدات الإقليمية.



وجرى خلال الاتصالات التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار الأمريكي الإيراني، وتعزيز التنسيق الإقليمي لوقف التصعيد وفتح الممرات البحرية.

وفي الاتصال مع الأمير فيصل بن فرحان، جرى التأكيد على تعزيز التنسيق المشترك وتكثيف الجهود لاحتواء التصعيد، وفتح المجال لمعالجة جذور الأزمة عبر الحوار السلمي، بما يفضي إلى اتفاق دائم يحقق السلام الإقليمي.

وشدد رئيس الوزراء القطري - في مباحثاته مع الوزير الأردني أيمن الصفدي - على ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع مسارات الوساطة الجارية، محذرا من توظيف الممرات البحرية كأداة مساومة.

وحذر الوزير القطري من التداعيات الخطيرة لذلك على أمن إمدادات الطاقة والغذاء العالمي، وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين.