اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

مع ارتفاع أسعار الأسماك المملحة في الأسواق، تلجأ كثير من السيدات إلى تحضير الفسيخ والرنجة في المنزل لتوفير المال وضمان النظافة والجودة.

ورغم أن الفكرة قد تبدو صعبة للبعض، إلا أن تنفيذها بسيط جدًا إذا تم اتباع الخطوات الصحيحة.

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة

ونقدم لكِ طريقة عمل الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة وبمكونات متوفرة، مع نصائح تضمن لكِ طعمًا مميزًا ونتيجة ناجحة من أول مرة، للشيف فاطمة طنطاوى.

أولًا: طريقة عمل الفسيخ في البيت

المكونات:

سمك بوري طازج حسب الكمية المطلوبة

ملح خشن كمية وفيرة

أكياس بلاستيك نظيفة

ورق جرائد

طريقة التحضير: تنظيف السمك

لا يتم فتح بطن السمكة

اغسليها جيدًا من الخارج فقط

اتركيها تجف تمامًا مهم جدًا

التمليح احشي الخياشيم بالملح جيدًا

غطي السمكة بالكامل بطبقة سميكة من الملح

التغليف لفي السمك في ورق جرائد

ضعيه داخل كيس محكم الغلق

التخزين اتركيه في مكان جاف لمدة من 7 إلى 10 أيام

ثانيًا: طريقة عمل الرنجة في البيت المكونات:

سمك هيرنج أو ماكريل

ملح

شاي اختياري لإعطاء اللون

نشارة خشب لو متاحة للتدخين

الطريقة البسيطة بدون تدخين

نظفي السمك واغسليه جيدًا

رشي عليه ملح واتركيه يوم كامل

اشويه في الفرن أو على البوتاجاز

يمكن إضافة نكهة دخان بوضعه مع شاي مغلي أثناء التسوية

أسرار نجاح الفسيخ والرنجة في البيت

لازم السمك يكون طازج جدًا

التجفيف أهم خطوة لتجنب الفساد

استخدام ملح خشن بكميات كافية

حفظ السمك بعيد عن الرطوبة

الالتزام بالمدة المحددة

هل التحضير في البيت أوفر فعلًا؟

نعم، تحضير الفسيخ والرنجة في المنزل يوفر نسبة كبيرة من التكلفة قد تصل إلى 50% مقارنة بالشراء من المحلات، بالإضافة إلى ضمان النظافة والتحكم في جودة المكونات.