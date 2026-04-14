قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك على أعتاب النهائي.. مشوار الأبيض في الكونفدرالية حتى مواجهة شباب بلوزداد
213 مليون جنيه إعانات من صندوق الطوارئ لعمال منشآت متعثرة
محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لبحث أمن الحدود والسيادة
"ترسانة طبية عائمة" تصل شرم الشيخ.. لنش إسعاف بحري متطور يعزز جاهزية جنوب سيناء لإنقاذ الأرواح
الكرملين: قضايا الحد من الأسلحة النووية ذات أهمية جوهرية بالنسبة لروسيا
إيطاليا: تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل
جيش الاحتلال يعترف بإصابة 10 جنود منهم 3 بحالة خطيرة في اشتباكات مع المقاومة
تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي.. قبول الطعن ينعش آمال العودة.. اعرف القصة كاملة
في تصعيد استيطاني بالضفة.. إعادة إقامة مستوطنة "سا-نور" بعد عشرين عامًا على تفكيكها
منهم 3 خطيرة.. إصابة 10 جنود إسرائيليين في اشتباكات ببنت جبيل جنوب لبنان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي
حقيقة رحيل عدي الدباغ عن الزمالك بعد العرض البلجيكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع أسعار الأسماك المملحة في الأسواق، تلجأ كثير من السيدات إلى تحضير الفسيخ والرنجة في المنزل لتوفير المال وضمان النظافة والجودة.

 ورغم أن الفكرة قد تبدو صعبة للبعض، إلا أن تنفيذها بسيط جدًا إذا تم اتباع الخطوات الصحيحة.

ونقدم لكِ طريقة عمل الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة وبمكونات متوفرة، مع نصائح تضمن لكِ طعمًا مميزًا ونتيجة ناجحة من أول مرة، للشيف فاطمة طنطاوى.

أولًا: طريقة عمل الفسيخ في البيت

  • المكونات:
  • سمك بوري طازج حسب الكمية المطلوبة
  • ملح خشن كمية وفيرة
  • أكياس بلاستيك نظيفة
  • ورق جرائد
    طريقة التحضير:
  • تنظيف السمك
  • لا يتم فتح بطن السمكة
  • اغسليها جيدًا من الخارج فقط
  • اتركيها تجف تمامًا مهم جدًا
    التمليح
  • احشي الخياشيم بالملح جيدًا
  • غطي السمكة بالكامل بطبقة سميكة من الملح
    التغليف
  • لفي السمك في ورق جرائد
  • ضعيه داخل كيس محكم الغلق
    التخزين
  • اتركيه في مكان جاف لمدة من 7 إلى 10 أيام
    ثانيًا: طريقة عمل الرنجة في البيت
  • المكونات:
  • سمك هيرنج أو ماكريل
  • ملح
  • شاي اختياري لإعطاء اللون
  • نشارة خشب لو متاحة للتدخين

الطريقة البسيطة بدون تدخين

  • نظفي السمك واغسليه جيدًا
  • رشي عليه ملح واتركيه يوم كامل
  • اشويه في الفرن أو على البوتاجاز
  • يمكن إضافة نكهة دخان بوضعه مع شاي مغلي أثناء التسوية
  • أسرار نجاح الفسيخ والرنجة في البيت
  • لازم السمك يكون طازج جدًا
  • التجفيف أهم خطوة لتجنب الفساد
  • استخدام ملح خشن بكميات كافية
  • حفظ السمك بعيد عن الرطوبة
  • الالتزام بالمدة المحددة

هل التحضير في البيت أوفر فعلًا؟

نعم، تحضير الفسيخ والرنجة في المنزل يوفر نسبة كبيرة من التكلفة قد تصل إلى 50% مقارنة بالشراء من المحلات، بالإضافة إلى ضمان النظافة والتحكم في جودة المكونات.

ترشيحاتنا

