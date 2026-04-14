أول صور لحريق مصنع BYD الكبير في الصين.. وكيف تمت السيطرة عليه؟

عزة عاطف

اندلع حريق في وقت مبكر اليوم في منشأة بينجشان التابعة لشركة BYD بمدينة شنتشن الصينية، وقد أكدت السلطات المحلية والشركة في بيانات رسمية أن الحادث تم احتواؤه بشكل كامل دون تسجيل أي إصابات بشرية. 

ووفقًا لما أفادت به وكالة سينا الإخبارية، فإن الحريق نشب في مرآب سيارات ثلاثي الأبعاد، إلا أن سرعة الاستجابة حالت دون وقوع كارثة أكبر في المجمع الصناعي التابع لعملاق صناعة السيارات الكهربائية.

منشأة للمركبات التجريبية بعيدًا عن خطوط الإنتاج

أوضحت شركة BYD أن موقع الحادث يختلف تمامًا عن ورش التصنيع الرئيسية أو مستودعات السيارات المعدة للتسليم داخل مجمع بينجشان. 

وأشارت تقارير إعلامية، بما في ذلك صحيفة سيكيوريتيز تايمز، إلى أن موقف السيارات المتضرر مخصص للمركبات التجريبية والوحدات التي انتهى عمرها الافتراضي، والتي تُستخدم عادة في الاختبارات الداخلية أو عمليات التحقق الفني قبل التخلص منها. 

يطمئن هذا التأكيد الأسواق والمستهلكين بأن قدرات الإنتاج وسلسلة التوريد الخاصة بالسيارات الجديدة لم تتأثر بهذا الحادث العارض.

ثورة في البنية التحتية: 20000 محطة شحن سريع بحلول 2026

بالتزامن مع إدارة هذا الحادث، تواصل BYD تسريع وتيرة إنتاج بنية تحتية قوية للشحن، حيث أعلنت الشركة مؤخرًا عن نشر 5000 محطة شحن سريع في 297 مدينة صينية خلال أسابيع قليلة فقط. 

وتدعم هذه المحطات تقنيات الشحن بقدرة ميجاوات، مما يُمكّن السيارات المتوافقة من الشحن من 10% إلى 70% في غضون 5 دقائق تقريبًا. 

وتطمح الشركة للوصول إلى 20000 محطة شحن سريع داخل الصين بنهاية عام 2026، مع خطط طموحة لنشر 6000 محطة إضافية في الأسواق الدولية، خاصة في أوروبا، لدعم طرازاتها الجديدة وعلامة دنزا الفاخرة.

حريق BYD حريق شركة BYD محطات شحن BYD سيارات بي واي دي الكهربائية سوق السيارات الصيني تكنولوجيا الشحن السريع

