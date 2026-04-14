وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالطريق الساحلى القنطرة شرق / العريش / رفح | صور

أخبار البلد

حمادة خطاب

واصل الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل جولاته التفقدية المستمرة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة في كافة أنحاء الجمهورية ، حيث قام الوزير يرافقه ، اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء ، واللواء /حسام الدين مصطفى مساعد الوزير للطرق والكباري ،  واللواء محمد حسن رئيس هيئة الطرق والكباري والدكتور / عبد الرحمن الباز نائب رئيس الهيئة وعدد من السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ  بمحافظة شمال سيناء بجولة  تفقدية هامة بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء بدأها بتفقد بمواقع العمل بالطريق الساحلى القنطرة شرق / بالوظة / العريش / رفح بطول 205 كم وذلك في المسافة من القنطرة شرق / العريش بطول 160 كم ( طريق مزدوج للمسافة من القنطرة فى اتجاه العريش بواقع  3 حارة / اتجاه وعرض 12 م اسفلت وكذلك للمسافة من العريش فى اتجاه القنطرة بواقع  2 حارة / اتجاه بعرض 10 م اسفلت.

حيث تابع الوزير خلال جولته  الأعمال الجارى تنفيذها والتي تشمل  رفع كفاءة المسافة من القنطرة شرق حتى بالوظة بطول 20 كم بنظام تدوير الأسفلت بعرض 3 حارة / اتجاه وعرض 12 م اسفلت ، وأعمال  رفع كفاءة وتوسعة المسافة من بالوظة حتى القنطرة شرق بطول 20 كم بنظام تدوير الأسفلت ليصبح بعرض 3 حارة / اتجاه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالاضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة مسافات متفرقة بإجمالى أطوال 20 كم فى المسافة من بئر العبد حتى بالوظة ، وكذلك أعمال إنشاء حواجز خرسانية عند مواقع النقاط السوداء لإغلاق بعض الفتحات العشوائية بالجزيرة الوسطى وأعمال تركيب العلامات مرورية واللوحات الارشادية لزيادة عوامل السلامة والامان بالطريق ، كما تم الاطلاع على مخطط استكمال أعمال الصيانة الجارية لكامل الطريق ، ومخطط تأمين حركة المرور داخل الأكمنة وفصل اتجاهاتها .

وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ كافة الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية وتكثيف أعمال الصيانة الدورية والعاجلة للطريق ، و تنفيذ الحواجز الخرسانية في أماكن التجمعات السكانية والاستمرار في غلق الفتحات العشوائية بالجزيرة الوسطى وعمل دورانات الخلف  تجنبا للحوادث وتكثيف أعمال تأمين سلامة المرور (العلامات الإرشادية) للطريق بالكامل

كما تم الاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة الطريق من كمين المثلث / جلبانة / بالوظة (حياة كريمة) لمسافات متفرقة ضمن متابعة نتائج زيارة لجنة وزارة النقل مع السادة النواب لمحافظة شمال سيناء لطريقي ( القنطرة شرق / العريش ) ، (الطريق من كمين المثلث / جلبانة / بالوظة) حيث وجه الوزير بتكثيف الاعمال وسرعة الانتهاء من كافة الاعمال لتسهيل حركة تنقل المواطنين وزيادة معدلات السلامة والامان بهذه الطرق  

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته أن الدولة المصرية تنفذ عدد من المشروعات الكبرى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء الحبيبة تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  ، وأن وزارة النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة  لتطوير شبكة الطرق في سيناء، بالتوازي مع إنشاء الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة مثل الممر اللوجيستي التنموي ( طابا/ العريش )، بما يسهم في تحويل المنطقة إلى محور تنموي متكامل يربط بين مختلف أقاليم الجمهورية.

لافتا الى أن  التكامل بين شبكة الطرق والممرات اللوجيستية يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية، حيث يسهم في خفض تكاليف النقل، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فضلًا عن دعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، كما يدعم هذا التكامل خطط الدولة لتحويل سيناء إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجيستية  ، كما أن تطوير البنية التحتية للطرق يمثل حجر الزاوية في جذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. فشبكة الطرق الحديثة تسهم في فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتدعم إقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل لأبناء سيناء، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ، بالاضافة الى  أن تحسين الطرق يسهم بشكل مباشر في تسهيل وصول الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى المناطق النائية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين. وقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتأمين الطرق وتزويدها بوسائل السلامة الحديثة، بما يضمن سلامة المستخدمين ويحد من الحوادث.

جدير بالذكر أن وزارة انتهت خلال الفترة الماضية من تنفيذ عدد من المشروعات بنطاق محافظة شمال سيناء لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وهي طرق (العريش /رفح - دائري العريش الاسماعلية/العوجة- طريق الجدى- النفق /النقب- القسيمة/الكونتيلا/النقب- شرق مطار العريش -بغداد/بئر لحفن/العريش- غرب مطار العريش -ازدواج طريق عرضي1).

