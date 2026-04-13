تشريعات الأسرة في مصر.. نقلة نوعية على طريق الاستقرار الاجتماعي

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي الدفع نحو تطوير المنظومة التشريعية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية النسيج المجتمعي.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة تستهدف معالجة التحديات الاجتماعية المتراكمة، وتعزيز كفاءة القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية في مصر.

خلفية الاهتمام بملف الأسرة

يمثل ملف الأسرة أحد أبرز الملفات التي تحظى بأولوية لدى الدولة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لارتباطه المباشر بالاستقرار الاجتماعي والتماسك الوطني.

وعملت الجهات المعنية على إعداد حزمة من مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء للأسرة المسلمة أو الأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء "صندوق دعم الأسرة"، بهدف توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية.

وتعكس هذه الجهود إدراكًا عميقًا للتحديات التي فرضتها القوانين الحالية، وما نتج عنها من إشكاليات في التطبيق العملي داخل المحاكم، الأمر الذي استدعى البحث عن حلول أكثر شمولًا وعدالة.

تفاصيل التوجيهات الرئاسية

وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من تقديم مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة إلى مجلس النواب المصري، خاصة وأن هذه المشروعات تم إعدادها منذ فترة ليست قصيرة، ومرت بمراحل دراسة موسعة شملت مراجعة قانونية واجتماعية دقيقة.

وتضمنت عملية الإعداد استطلاع آراء عدد من العلماء والمتخصصين في الشأن الاجتماعي والقانوني، بهدف الوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تعالج جذور المشكلات، وتحد من النزاعات الأسرية المتكررة، بما يضمن تحقيق الاستقرار داخل المجتمع.

أبعاد الحزمة التشريعية

تشمل المشروعات المطروحة ثلاثة محاور رئيسية: تنظيم أوضاع الأسرة المسلمة، وتنظيم أوضاع الأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الأسرة. ويهدف هذا الإطار المتكامل إلى معالجة النزاعات من منظور شامل، لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، بل يمتد إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة.

ويُنظر إلى "صندوق دعم الأسرة" باعتباره أحد الأدوات الحديثة التي تسعى الدولة من خلالها إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم استقرار الأسرة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

أهمية التوجيهات وانعكاساتها

تعكس هذه التوجيهات حرص القيادة السياسية على إعادة ضبط التوازن داخل المجتمع من خلال تحديث التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات الحالية. كما تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليل النزاعات الأسرية التي تمثل عبئًا متزايدًا على المنظومة القضائية.

ومن المتوقع أن يسهم الإسراع في مناقشة هذه القوانين داخل البرلمان في الوصول إلى إطار تشريعي أكثر مرونة وفاعلية، يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.

من جانبه، قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إعداد وتقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، والتي تتضمن قانونًا للأسرة المسلمة وآخر للمسيحية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم الأسرة، يمثل خطوة محورية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ استقرار المجتمع المصري.

وأضاف الديب في تصريحات لـ “صدى البلد”، شدد الديب على أن هذه التحركات تعكس إدراك الدولة لأهمية ملف الأسرة باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في بناء المجتمع، مؤكدًا أن تحديث الإطار التشريعي المنظم للعلاقات الأسرية يسهم بشكل مباشر في تقليل النزاعات، وضمان حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة بشكل متوازن.

وأضاف أن تنوع المحاور داخل هذه الحزمة التشريعية يعكس رؤية متكاملة لا تقتصر على معالجة الأزمات الحالية فقط، بل تمتد لمعالجة جذور المشكلات، سواء ما يتعلق بالخلافات الأسرية أو آليات تقديم الدعم الاجتماعي، بما يحقق توازنًا عادلًا بين الحقوق والالتزامات.

وأشار إلى أن تضمين قوانين خاصة بالأسرة المسيحية إلى جانب الأسرة المسلمة يعكس التزام الدولة بمبدأ المواطنة والمساواة، وهو ما يعزز من تماسك النسيج الوطني ويدعم وحدة المجتمع في مواجهة التحديات المختلفة.