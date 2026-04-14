المغرب.. الحكم على 18 سنغاليا بالسجن بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

عبدالله هشام

قررت المحكمة المغربية تثبيت الحكم على 18 مشجع سنغالي على خلفية أحداث الشغب التي لاحقت نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا التي أقميت بالمغرب.

وتراوحت الأحكام بين 3 أشهر ووصلت لـ سنة مع غرامة بدأت من 1000 درهم ووصلت لـ5000 درهم

وحُكم على فرنسي من أصل جزائري بتهمة رمي قارورة ماء بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف درهم.

وفي وقت سابق كان منتخب السنغال قد فاز بهدف نظيف بعد الذهاب للأشواط الإضافية على حساب المغرب، وتوج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

ولجأ الاتحاد المغربي للكاف بداعي انسحاب لاعبي السنغال، قبل أن يقرر الأخير احتساب اللقب لأسود الأطلس باعتبار أسود التيرانجا منسحبًا بنتيجة 3-0.

وقرر الاتحاد السنغالي اللجوء للمحكمة الرياضية، من أجل عودة اللقب مرة أخرى.

ووفقًا لتقارير صحفية فإن صحيفة لوموند الفرنسية أكدت أن تقرير الحكم الكونغولي جان جاك ندالا ذكر أن اللعب توقف في الدقيقة 97 بشكل مؤقت، وبعد حوالي 12 دقيقة تم استئناف اللعب، ولم يذكر الحكم أي انسحاب في تقريره.

يُذكر أن السنغال قد توجت باللقب للمرة الثانية في تاريخها.

مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

الفسيخ والفشل الكلوي.. علاقة خطيرة قد تدمر الكلى في صمت

أول صور لحريق مصنع BYD الكبير في الصين.. وكيف تمت السيطرة عليه؟

اعملي الفسيخ والرنجة في البيت بأقل تكلفة.. طعم خطير وتوفير يوصل للنص

