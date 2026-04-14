استغاثة داخل إحدى مواصلات مصر الجديدة.. وشاهد عيان: نفس الشخص بيتكرر وبيشتم أي حد يرفض يديله فلوس

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر سيدة تستغيث داخل أحد الأتوبيسات في منطقة مصر الجديدة، بعد تعرضها لموقف مزعج أثناء استقلالها وسيلة النقل.

ووفقا لما ذكرته السيدة، فإن الواقعة بدأت أثناء توجهها من ميدان الإسماعيلية إلى مصر الجديدة، حيث صعد أحد الأشخاص إلى الأتوبيس وبدأ في طلب المال من الركاب.

وأضافت السيدة أنها رفضت إعطاءه أي مبالغ مالية، الأمر الذي دفعه، بحسب روايتها، إلى توجيه عبارات مسيئة لها، قبل أن يتطور الأمر إلى تهديدات لفظية، حيث زعم أنه قد يعترض طريقها مستقبلا.

كما أشارت إلى أن الشخص يدعى "صلاح" وأنه يتواجد بشكل متكرر في نفس المنطقة.

ومن جانبها، قالت أميرة حسن، أحد شهود العيان على الواقعة: "موقف مشابه حصل قدامي داخل الأتوبيس، وكان نفس الشخص المتسول اللي بيتكلموا عنه، وفعلا قال إن اسمه صلاح، والموقف كان واضح إنه متكرر، لأنه بيتعامل بثقة وكأنه معروف في المكان".

وأضافت حسن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "اللي لفت انتباهي إن محدش من الركاب كان بيحاول يرد عليه أو يعترض على تصرفاته، حتى سائق الأتوبيس نفسه ما تدخلش، وكان في حالة من الصمت والتجاهل، يمكن خوفا من رد فعله أو لتجنب أي مشاكل".

وتابعت: "والأصعب إن أي حد بيرفض يديله فلوس، كان بيبدأ فورا في التلفظ بألفاظ خارجة وغير لائقة، بشكل بيضايق كل الموجودين وبيخلق حالة من التوتر داخل الأتوبيس، والموقف كان مزعج جدا وبيوضح إن الموضوع محتاج تدخل حاسم".

والجدير بالذكر، أن قد أثار الفيديو تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات من المستخدمين بضرورة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، ينتظر أن تقوم الجهات الأمنية المختصة بفحص الفيديو والتحقق من ملابسات الواقعة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حال ثبوت صحة الواقعة.