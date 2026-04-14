مياه الشرقية تنفذ 350 وصلة و 3350 متر خطوط للأسر الأولى بالرعاية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى المواطنين بمختلف أعمارهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

من جانبه أشار اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، نظمت خلال شهر مارس الماضي حملات توعية وندوات للمواطنين استهدفت توعية ١٥٠ ألف مواطن للتوعية بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بالخدمات المقدمة من الشركة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تنفيذ أبحاث ميدانية لعدد (١٢٥٠ ) أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالقرى ،تم استكمال تنفيذ (٣٠٠) وصلة مياه فعليا ، تنفيذ خطوط مياه بأطوال (٣٣٥٠) متر بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية.