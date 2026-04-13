غرق طالب بمياه بحر مويس خلال احتفالة بشم النسيم بالشرقية

لقي طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية مصرعه غرقا في مياه بحر مويس أثناء الاحتفال بيوم شم النسيم.

وتواصل فرق الإنقاذ البحث وجاري انتشال الجثمان وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود بلاغ بغرق "عبد الرحمن م ح" طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي والمقيم بعزبة ابو ندا دائرة مركز كفر صقر أثناء تواجده على ضفاف بحر مويس بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة رفقة فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجاري البحث وانتشال الجثمان وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.