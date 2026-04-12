الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تفاصيل جديدة| جريمة قـ.ـتل بدافع سرقة هاتف وقرط ذهبي بالشرقية .. الجيران: شفنا البنت مقـ.ـتولة

تفاصيل جديدة: جريمة قتل بدافع سرقة هاتف وقرط ذهبي
تفاصيل جديدة: جريمة قتل بدافع سرقة هاتف وقرط ذهبي
إسراء عبدالمطلب

شهدت قرية “مشتول القاضي” بمحافظة الشرقية المصرية جريمة مروعة راح ضحيتها الطفلة مريم صابر، 14 عاماً، بعد العثور على جثمانها داخل أحد منازل الجيران في واقعة أثارت حالة واسعة من الصدمة والذهول بين الأهالي، وسط أجواء من الحزن والقلق داخل القرية.

تبين من التحقيقات الأولية أن وراء ارتكاب الجريمة جارة المجني عليها، وهي طالبة تبلغ من العمر 17 عاماً بالصف الثاني الثانوي، وشقيقها الطالب بالصف الثالث الإعدادي، حيث قاما باستدراج الطفلة إلى داخل المنزل بدعوى اللعب بالهاتف المحمول، مستغلين توفر خدمة الإنترنت، قبل أن يقدما على خنقها باستخدام سلك شاحن الهاتف، بهدف سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.

ومن جانبها قالت حنان، إحدى جارات المجني عليها أن تفاصيل الحادث بدأت مع سماع صراخ عالي، وعند خروجها من منزلها، صُدمت بمعرفة وفاة الضحية أمام المنزل مباشرة. 

وأضافت حنان في تصريحات لـ “صدى البلد”: "كنت جالسة في البيت وفجأة سمعت صراخ، ركضت لأرى ما حدث، ووجدنا مريم ملقاة أمام البيت مقتولة، لم أستطع الوقوف على قدميّ من شدة الصدمة، والجيران كلهم كانوا في حالة من الذهول والصراخ".

وأضافت أن الجريمة ارتكبها طالبة في الصف الثاني الثانوي بمساعدة شقيقها الأصغر، بدافع سرقة هاتف الضحية المحمول وقرطها الذهبي. 

وأشارت إلى أن هذا ليس أول حادثة سرقة يقوم بها المتهمان في المنطقة، رغم أن جميعهم يعرفون بعضهم جيدًا ويعيشون في نفس الحي.

وختمت الجارة حديثها بالتأكيد على أن الجميع يسعى لتحقيق العدالة للضحية: "كلنا هنا في نفس البلدة، ولا نريد إلا أن يُنال حق مريم، فهي لم تكن تستحق ما حدث لها، ونتمنى أن تتحقق العدالة بأسرع وقت ممكن".

