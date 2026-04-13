خلال احتفالات شم النسيم.. مياه الشرقية تنفذ حملات توعية للمواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالشرقية حملات توعية واستطلاعات للرأي مستهدفة تجمعات المواطنين بالحدائق والمتنزهات العامة بمدينة الزقازيق في ظل الاحتفالات بيوم شم النسيم وأعياد الربيع وذلك في اطار خطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع.

أكدت الدكتورة مي عزت مدير إدارة التوعية بالشركة أنه تم توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي ، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى ، (01205502086) (01205502098) واتس أب _ محمول ، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات وكذلك استخدامات و أهمية القطع الموفرة للماء وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية كما تم عمل استطلاعات لآراء المواطنين حول اهم الشكاوي والاستفسارات والاقتراحات وتسجيلها والرد عليها.

وأضاف اللواء أركان حرب مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية علي أهمية حملات التوعية وان مثل تلك الحملات تهدف إلي نشر الوعي المجتمعي والوصول لكافة الفئات لتوعيتهم نحو اهمية ترشيد المياه وهذا يحقق رسالة الشركة للحفاظ عل المياه و تحقيق أمن مائي مستدامة و الحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.