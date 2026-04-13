الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بعد الفسيخ والرنجة.. كيف تنضف الفم بطريقة تقضي على الريحة

تنظيف الفم
اسماء محمد

احتفل المصريون اليوم بشم النسيم بتناول الفسيخ والرنجة حيث أنها من الاكلات الرئيسية في هذه المناسبة ولكنهما يسببان رائحة كريهة في الفم.

وتعد أولى خطوات التخلص من الرائحة الكريهة ليس الوصفات الطبيعية ولا استخدام المعطرات الخاصة بالفم ولكن تنظيف الاسنان بشكل جيد والتخلص من كافة البقايا في الفم.

واليكم طرقة تنظيف الأسنان والفم للتخلص من الرائحة الكريهة وذلك وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك.

اغسل أسنانك بعد تناول الطعام

اغسل أسنانك باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًّا على الأقل، وخاصةً بعد تناول الطعام وقد تبيَّن أن معجون الأسنان الذي يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا يقلل رائحة الفم الكريهة.

نظف أسنانك بخيط 

 يؤدي استخدام خيط الأسنان بشكل جيد إلى إزالة بقايا الطعام ورواسب البلاك من بين الأسنان، ما يساعد على السيطرة على رائحة الفم الكريهة.

اغسل لسانك بالفرشاة

 تتراكم البكتيريا على اللسان، لذلك فإن تنظيفه جيدًا يقلل من الروائح الكريهة. وقد تكون مقشطة اللسان مفيدة للأشخاص الذين تغطي ألسنتهم طبقة مفرطة النمو من البكتيريا بسبب التدخين أو جفاف الفم أو يمكنك استخدام فرشاة أسنان مدمج بها أداة لتنظيف اللسان.

نظف التركيبات وأطقم الأسنان او التقويم

 إذا كنت تضع جسرًا أو طقم أسنان، فنظفه جيدًا مرة واحدة على الأقل يوميًّا أو حسب تعليمات طبيب الأسنان وإذا كان لديك مثبت لتقويم الأسنان أو واقٍ للفم، فنظفه قبل أن تضعه في فمك ويمكن أن يرشح لك طبيب الأسنان أفضل غسول للتنظيف.

حافظ على رطوبة فم

 تجنب تعاطي التبغ، واشرب الكثير من الماء ولا تُفرط في تناول الكافيين أو الطعام الحار أو المشروبات الكحولية إذ يمكنها جميعًا أن تؤدي إلى جفاف الفم ويمكنك مضغ العلكة أو مص قطع الحلوى، والأفضل أن تكون خالية من السكر، لإنتاج المزيد من اللعاب أما إذا كان لديك جفاف مستمر بالفم، فقد يصف لك اختصاصي الرعاية الصحية محلول لعاب صناعي أو دواءً فمويًّا يزيد من تدفق اللعاب.

غيِّر نظامك الغذائي

 تجنَّب تناول الأطعمة التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة مثل البصل والثوم و يرتبط كذلك تناول الكثير من الأطعمة كثيرة السكر برائحة الفم الكريهة.

استبدل فرشاة الأسنان

 غيٍّر فرشاة الأسنان عند اهترائها، أي كل 3 أو 4 أشهر أو قبل ذلك حسب الحاجة واختر أيضًا فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات.

تنظيف الأسنان تنظيف الفم الفسيخ والرنجة شم النسيم احتفالات شم النسيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

ترشيحاتنا

دوكو

دوكو: الفوز أمام أرسنال يعني أن الأمر بأيدينا.. وما حققناه استثنائي

مانشستر

الكشف عن حكم قمة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

الزمالك

هيمنة زمالكاوية على التشكيل المثالي للكونفدرالية بعد الفوز على بلوزداد

بالصور

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏

أسباب وعلامات تلف حساس الكرنك في السيارة

حساس الكرنك
حساس الكرنك
حساس الكرنك

الفجوة تتسع.. هوندا تقر بتفوق الصين في سباق صناعة السيارات

هوندا
هوندا
هوندا

سقط من علو.. إصابة طفل بإصابات خطيرة بأحد مراكز الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد