بعد الفسيخ والرنجة.. كيف تنضف الفم بطريقة تقضي على الريحة

احتفل المصريون اليوم بشم النسيم بتناول الفسيخ والرنجة حيث أنها من الاكلات الرئيسية في هذه المناسبة ولكنهما يسببان رائحة كريهة في الفم.

وتعد أولى خطوات التخلص من الرائحة الكريهة ليس الوصفات الطبيعية ولا استخدام المعطرات الخاصة بالفم ولكن تنظيف الاسنان بشكل جيد والتخلص من كافة البقايا في الفم.

واليكم طرقة تنظيف الأسنان والفم للتخلص من الرائحة الكريهة وذلك وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك.

اغسل أسنانك بعد تناول الطعام

اغسل أسنانك باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًّا على الأقل، وخاصةً بعد تناول الطعام وقد تبيَّن أن معجون الأسنان الذي يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا يقلل رائحة الفم الكريهة.

نظف أسنانك بخيط

يؤدي استخدام خيط الأسنان بشكل جيد إلى إزالة بقايا الطعام ورواسب البلاك من بين الأسنان، ما يساعد على السيطرة على رائحة الفم الكريهة.

اغسل لسانك بالفرشاة

تتراكم البكتيريا على اللسان، لذلك فإن تنظيفه جيدًا يقلل من الروائح الكريهة. وقد تكون مقشطة اللسان مفيدة للأشخاص الذين تغطي ألسنتهم طبقة مفرطة النمو من البكتيريا بسبب التدخين أو جفاف الفم أو يمكنك استخدام فرشاة أسنان مدمج بها أداة لتنظيف اللسان.

نظف التركيبات وأطقم الأسنان او التقويم

إذا كنت تضع جسرًا أو طقم أسنان، فنظفه جيدًا مرة واحدة على الأقل يوميًّا أو حسب تعليمات طبيب الأسنان وإذا كان لديك مثبت لتقويم الأسنان أو واقٍ للفم، فنظفه قبل أن تضعه في فمك ويمكن أن يرشح لك طبيب الأسنان أفضل غسول للتنظيف.

حافظ على رطوبة فم

تجنب تعاطي التبغ، واشرب الكثير من الماء ولا تُفرط في تناول الكافيين أو الطعام الحار أو المشروبات الكحولية إذ يمكنها جميعًا أن تؤدي إلى جفاف الفم ويمكنك مضغ العلكة أو مص قطع الحلوى، والأفضل أن تكون خالية من السكر، لإنتاج المزيد من اللعاب أما إذا كان لديك جفاف مستمر بالفم، فقد يصف لك اختصاصي الرعاية الصحية محلول لعاب صناعي أو دواءً فمويًّا يزيد من تدفق اللعاب.

غيِّر نظامك الغذائي

تجنَّب تناول الأطعمة التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة مثل البصل والثوم و يرتبط كذلك تناول الكثير من الأطعمة كثيرة السكر برائحة الفم الكريهة.

استبدل فرشاة الأسنان

غيٍّر فرشاة الأسنان عند اهترائها، أي كل 3 أو 4 أشهر أو قبل ذلك حسب الحاجة واختر أيضًا فرشاة أسنان ناعمة الشعيرات.