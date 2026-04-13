انتشال جثمان سيدة غارقة فى ترعة المحمودية بالإسكندرية

شهدت منطقة العوايد بمحافظة الإسكندرية، اليوم، واقعة مأساوية بعدما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة سيدة من مياه ترعة المحمودية، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوجود جثة طافية داخل مياه الترعة بنطاق المنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة.

وبعد عمليات بحث وتمشيط دقيقة في المياه، نجحت قوات الإنقاذ في انتشال الجثمان، حيث جرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتحديد ملابسات الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية السيدة في حال عدم التعرف عليها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.