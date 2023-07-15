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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادى الجديد .. مكتب التنسيق يبدأ تسجيل رغبات القدرات لطلاب الثانوية العامة

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد  إن مكتب التنسيق بجامعة  الوادى الجديد بدأ اليوم السبت  15/7/2023 وحتى 27/7/2023  فى استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغبات اختبارات القدرات.

 قال رئيس الجامعة فى تصريحات له انه على طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغباتهم لاختبار القدرات التوجه الي معمل التنسيق الالكترونى بالمبني  الادارى للجامعة بطريق الداخلة  حيث ان الموقع مجهز بعدد من أجهزة الكمبيوتر متصلة  بشبكة الإنترنت فائق السرعة ومتاح للطلاب لتسجيل رغباتهم .

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وشدد رئيس الجامعة على توفير كافة سبل الدعم  لراحة  للطلاب خلال أدائهم تسجيل رغباتهم  لاختبارات القدرات بمقر مكتب التنسيق الإلكترونى بالمبنى الادارى  بالجامعة .

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