جامعة الوادى الجديد .. مكتب التنسيق يبدأ تسجيل رغبات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد إن مكتب التنسيق بجامعة الوادى الجديد بدأ اليوم السبت 15/7/2023 وحتى 27/7/2023 فى استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغبات اختبارات القدرات.

قال رئيس الجامعة فى تصريحات له انه على طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغباتهم لاختبار القدرات التوجه الي معمل التنسيق الالكترونى بالمبني الادارى للجامعة بطريق الداخلة حيث ان الموقع مجهز بعدد من أجهزة الكمبيوتر متصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة ومتاح للطلاب لتسجيل رغباتهم .



وشدد رئيس الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لراحة للطلاب خلال أدائهم تسجيل رغباتهم لاختبارات القدرات بمقر مكتب التنسيق الإلكترونى بالمبنى الادارى بالجامعة .