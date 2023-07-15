انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالتعليم المدمج بجامعة الوادي الجديد

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثانى بالتعلم المدمج، ببرنامج كلية التجارة بنظام التعلم المدمج بالشراكة مع جامعة عين شمس وسط الإلتزام بقوانين الإمتحانات وتذليل كل العقبات.

وقال الدكتور محمود محارب مدير مركز التعلم المدمج بجامعة الوادي الجديد، إنه تقدم للامتحان 100 طالب وطالبة يمثلون برنامج كلية التجارة بالشراكة مع كلية التجارة جامعة عين شمس، مشيرا إلى أن امتحانات التعليم المدمج موزعة على لجنتين، الأولى بمقر كلية الآداب لأبناء الخارجة وباريس، والثانية بقاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط لطلاب الداخلة وبلاط والفرافرة.

وأشار محارب ، إلى جهود رئيس الجامعة، والدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ودعمهما لمركز التعلم المدمج بالجامعة وتذليل كافة العقبات أمام الدارسين بلجنتي الامتحانات بالخارجة والداخلة.