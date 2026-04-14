معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من المصابين القادمين من غزة لتلقي العلاج داخل مصر

قال أيمن عماد، مراسل «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إن المشهد على المعبر ينقسم بين وصول ومغادرة، حيث غادرت دفعات من المرضى والجرحى الفلسطينيين بعد تلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مع سرعة إنهاء الإجراءات لعودتهم إلى قطاع غزة عبر المعبر.

وأوضح أن العائدين أشادوا بمستوى الرعاية الصحية والدعم الذي قدمته مصر خلال فترة علاجهم، رغم مشاعر الحنين والقلق التي صاحبت عودتهم في ظل الأوضاع الصعبة داخل القطاع، خاصة مع تضرر منازلهم واستمرار الأزمات الإنسانية.

وأشار إلى تواصل استقبال دفعات جديدة من المصابين لتلقي العلاج، وسط استعدادات طبية مكثفة، تشمل انتشار سيارات الإسعاف وتجهيز الأطقم الطبية لإجراء الفحوصات الأولية وتحويل الحالات إلى المستشفيات، في إطار جهود مصر المستمرة لدعم الفلسطينيين صحيًا وإنسانيًا.