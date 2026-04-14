10 ملايين دولار مكافأة .. واشنطن تطارد زعيم “كتائب حزب الله” في العراق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص مكافأة مالية ضخمة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد موقع أحمد الحميداوي، زعيم “كتائب حزب الله” في العراق، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تضييق الخناق عليه والحد من أنشطته.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع نشر أول صورة للحميداوي ضمن برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، الذي أكد استعداده لاستقبال أي معلومات تساهم في تعقبه، مع ضمان السرية التامة لهوية المبلغين وحماية مصادر المعلومات.

ووفق بيان البرنامج، تتهم واشنطن الحميداوي بالوقوف وراء سلسلة هجمات استهدفت منشآت دبلوماسية أميركية، كان آخرها في مارس 2026، ضمن عمليات نفذتها “كتائب حزب الله”. كما أشارت إلى أن الجماعة نفذت على مدار سنوات هجمات باستخدام عبوات ناسفة وصواريخ وطائرات مسيّرة ضد أهداف أميركية داخل العراق.

ولم تقتصر الاتهامات على ذلك، إذ تتهمه الولايات المتحدة أيضاً بالتورط في عمليات خطف مواطنين أميركيين وقتل مدنيين عراقيين، مؤكدة أنه لعب دوراً محورياً في تخطيط وتنفيذ هذه العمليات منذ عام 2007.

كما أفاد البيان بأن الحميداوي تلقى تدريبات سياسية وعسكرية واستخباراتية على يد الحرس الثوري الإيراني، ويشغل حالياً منصب الأمين العام للجماعة وعضوية مجلس الشورى فيها، مع استمرار دوره في التحريض على استهداف السفارة الأميركية عبر الاحتجاجات والهجمات.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد صنّفت الحميداوي في فبراير 2020 ضمن قائمة “الإرهابيين العالميين”، وهو ما ترتب عليه تجميد أصوله داخل الولايات المتحدة وحظر أي تعاملات معه.