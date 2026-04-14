قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج قيد عائلي مترجم.. الأسعار والمستندات

رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة استخراج قيد عائلي مترجم، والذي يتطلب استخراج قيد عائلي ثم يتم ترجمته من خلال أماكن موثوقة، ويتم طلبه أثناء السفر أو الهجرة وبعض المعاملات القانونية.

استخراج قيد عائلي أونلاين

يمكن استخراج قيد عائلى أونلاين من خلال: تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

قيد عائلي مترجم

يمثل قيد عائلي مترجم خطوة أساسية لتسهيل عدد كبير من الإجراءات، من أبرزها:

السفر والهجرة: حيث يُطلب لإثبات صلة القرابة في طلبات لمّ الشمل.

المعاملات القانونية: مثل قضايا الميراث وإثبات النسب.

الوظائف الدولية: إذ تحتاج بعض الشركات إلى مستندات موثقة عن الحالة الاجتماعية.

كما تساهم الترجمة الدقيقة في توحيد البيانات بين الوثائق الرسمية، وهو أمر ضروري لتجنب رفض الطلبات من الجهات الأجنبية.

المستندات اللازمة لاستخراج قيد عائلي مترجم

حينما تقرر الحصول على ترجمة وثيقة قيد عائلي مميكنة قد يطلب منك تقديم بعض المستندات عند استخراج الوثيقة الأصلية، والتي تتمثل في:

  1. نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بمقدم الطلب “يجب أن تكون بطاقة سارية المفعول”.
  2. نسخة من بطاقات الرقم القومي الخاصة بكل فرد من أفراد الأسرة البالغين سن 16 عام أو أكثر.
  3. نسخة من شهادات الميلاد المميكنة للأبناء الذين لم يتعدى سنهم 16 عام.
  4. نسخة من قسيمة الزواج أو الطلاق.
  5. نسخة من شهادات الوفاة الخاصة بالأفراد المتوفيين بالأسرة إن وجد.
  6. نموذج 40 ويتم شراؤه من مصلحة الأحوال المدنية.
  7. إيصال دفع رسوم استخراج القيد العائلي.
استخراج قيد عائلي مترجم

للحصول على قيد عائلي مترجم، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية:

1-استخراج القيد الأصلي:
يتم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو عبر السجل المدني.

2-اختيار مكتب ترجمة معتمد:
يُفضل التعامل مع جهات موثوقة لضمان جودة الترجمة وقبولها رسميًا.

3-توثيق الترجمة:
قد تتطلب بعض الجهات ختمًا رسميًا من وزارة الخارجية أو السفارات لضمان اعتماد الوثيقة.

من خلال السجلات المدنية والمراكز النموذجية:

التوجه إلى أقرب سجل مدني أو مركز نموذجي تابع للأحوال المدنية.

تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم.

استلام القيد العائلي خلال 3 أيام عمل.

من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

اختيار خدمة استخراج القيد العائلي.

دفع الرسوم الإلكترونية (65 جنيهًا).

استلام القيد العائلي إلكترونيًا أو من خلال المركز المحدد.

أسعار استخراج القيد العائلي 2026

حددت وزارة الداخلية الأسعار التالية لاستخراج القيد العائلي:

القيد العائلي العادي: 25 جنيهًا.

قيد الزواج: 40 جنيهًا.

القيد العائلي المميكن (إلكتروني): 65 جنيهًا.

أهمية استخراج القيد العائلي

  • يُطلب القيد العائلي عند التقديم على بعض الوظائف الحكومية والمناصب الإدارية.
  • يعتبر القيد العائلي من المستندات الأساسية المطلوبة عند التقديم للكليات والمعاهد العسكرية.
  • يُستخدم القيد العائلي في الإجراءات القانونية المختلفة، مثل إثبات الحقوق أو التصرفات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
  • يُطلب القيد العائلي عند إجراء معاملات تتعلق بالتأمينات والمعاشات.
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

