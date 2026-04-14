قال الدكتور عماد زهران، استشارى الجلدية، أن العيادات الجلدية في الفترة الأخيرة تشهد زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بما يُعرف بـتينيا الأصابع أو فطريات القدم بين الأصابع، وهي حالة شائعة تحدث بسبب نمو الفطريات في المناطق الدافئة والرطبة بين أصابع القدم، مسببة حكة شديدة، احمرار، وتشقق الجلد.

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

وأوضح زهران من خلال تصرحات خاصة لـ صدى البلد، تُعرف هذه الحالة طبيًا باسم تينيا القدم، وتنتشر بشكل أكبر بين الأشخاص الذين يرتدون أحذية مغلقة لفترات طويلة أو لا يجففون أقدامهم جيدًا بعد الاستحمام.

ما هي أسباب الإصابة بتينيا الصوابع؟

تنتج العدوى الفطرية بين أصابع القدم بسبب عدة عوامل، أبرزها:

التعرق الزائد في القدم

ارتداء أحذية مغلقة لفترات طويلة

عدم تهوية القدم بشكل جيد

المشي حافي القدمين في أماكن عامة مثل الحمامات أوحمامات السباحة

ضعف المناعة أو الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري

أعراض لا يجب تجاهلها

تظهر تينيا بين الأصابع في صورة أعراض واضحة، منها:

حكة شديدة بين الأصابع

إحساس بالحرقان أو اللسع

تقشر الجلد أو تشققه

رائحة كريهة للقدم

أحيانًا ظهور فقاعات صغيرة أو احمرار



علاج تينيا الصوابع

يمكن علاج الحالة في مراحلها المبكرة بسهولة إذا تم التعامل معها بشكل صحيح، وتشمل طرق العلاج:

1- كريمات مضادة للفطريات

مثل الكريمات التي تحتوي على مواد فعالة مضادة للفطريات، ويتم استخدامها مرتين يوميًا حسب إرشادات الطبيب أو الصيدلي.

2- الحفاظ على جفاف القدم

من أهم خطوات العلاج، لأن الفطريات تنمو في الرطوبة. يجب تجفيف القدم جيدًا خصوصًا بين الأصابع.

3- تغيير الجوارب يوميًا

يفضل استخدام جوارب قطنية وتهوية الأحذية بشكل مستمر.

4- بودرة مضادة للفطريات

تساعد في تقليل الرطوبة ومنع انتشار العدوى.

5- الحالات الشديدة

إذا لم تتحسن الحالة خلال أسبوعين، يجب مراجعة طبيب جلدية لوصف علاج أقوى قد يكون أقراص فموية.

الوقاية أهم من العلاج

لتجنب تكرار الإصابة، ينصح الخبراء بـ: